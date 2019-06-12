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Розпуск Ради: у Зеленського натякнули, на що звернути увагу суддям КС

Середа, 12 червня 2019, 15:01

Представник президента у парламенті Руслан Стефанчук сподівається, що Конституційний суд візьме до відома запит народу на зміни при винесенні рішення щодо конституційності розпуску Верховної Ради 8 скликання.

Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна", відповідаючи на запитання, чи точно відбудуться 21 липня парламентські вибори, з огляду на розгляд питання у КС.

"Не дивлячись на те, що справедливість і судові рішення в Україні – це часто не одне й те саме, ми щиро віримо, що КС при винесенні рішення буде керуватися виключно законом, поняттями справедливості і верховенства права", – сказав Стефанчук.

"Як юрист я  чудово розумію, що недосконалість українського законодавства дозволяє робити що завгодно. Але в державі є мега-запит на зміну і перезавантаження політичної системи", – зазначив він.

"Можна ховатися за юридичними нормами, можна тікати від суті питання, можна прикриватися суддівськими мантіями, але треба зрозуміти: верховенство права, тобто воля народу, має бути в основі будь-якого рішення", – додав Стефанчук.

"Тому я вірю, що КС вистачить мужності врахувати всі обставини і не займатися речами, які спотворять розуміння справедливості. Це рішення буде дуже важливим", – підсумував представник президента в Раді.

Він наголосив: "Ми у силі нашої юридичної позиції впевнені".

Читайте також: Указ президента про розпуск парламенту: що скаже Конституційний Суд

Нагадаємо:

  • 11 червня Конституційний суд провів відкриту частину слухань за позовом народних депутатів щодо конституційності указу президента Зеленського від 21 травня щодо припинення повноважень Верховної Ради 8 скликання і призначення виборів на 21 липня.
  • Далі суд має прийняти рішення у закритому засіданні

"Українська правда" у Threads

Теми: КСрозпуск РадиЗеленський
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