Зеленський зробив перестановку у керівництві Сумської ОДА

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Середа, 26 червня 2019, 13:05

Президент Володимир Зеленський змінив виконувача обов'язків голови Сумської обласної державної адміністрації.

Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.

Зокрема, указом №455/2019 він увільнив Вадима Акпєрова від тимчасового виконання обов’язків голови Сумської ОДА.

При цьому указом №456/2019 Зеленський призначив тимчасовим виконувачем обов’язків голови Сумської облдержадміністрації Ірину Купрейчик.

Нагадаємо:

  • 11 червня президент Володимир Зеленський звільнив або відсторонив від посади 15 голів ОДА.
  • Пізніше Кабінет міністрів схвалив проекти розпоряджень президента про звільнення ще трьох голів обласних державних адміністрацій. Одним із них був Муляренко.
  • 25 червня президент Володимир Зеленський звільнив з посад голів обладміністрацій Житомирської, Рівненської, Черкаської областей.
  • Минулого тижня на засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що від президента Володимира Зеленського вже надійшли перші п'ять пропозицій на призначення глав ОДА. 
  • 26 червня віце-прем'єр-міністр павло Розенко опублікував список кандидатів, яких в Адміністрації президента Володимира Зеленського пропонують на посади голів обласних державних адміністрацій.

Українська правда

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Теми: Зеленський укази кадри Сумська область


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