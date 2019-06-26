Зеленський зробив перестановку у керівництві Сумської ОДА
Середа, 26 червня 2019, 13:05
Президент Володимир Зеленський змінив виконувача обов'язків голови Сумської обласної державної адміністрації.
Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.
Зокрема, указом №455/2019 він увільнив Вадима Акпєрова від тимчасового виконання обов’язків голови Сумської ОДА.
При цьому указом №456/2019 Зеленський призначив тимчасовим виконувачем обов’язків голови Сумської облдержадміністрації Ірину Купрейчик.
Нагадаємо:
- 11 червня президент Володимир Зеленський звільнив або відсторонив від посади 15 голів ОДА.
- Пізніше Кабінет міністрів схвалив проекти розпоряджень президента про звільнення ще трьох голів обласних державних адміністрацій. Одним із них був Муляренко.
- 25 червня президент Володимир Зеленський звільнив з посад голів обладміністрацій Житомирської, Рівненської, Черкаської областей.
- Минулого тижня на засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що від президента Володимира Зеленського вже надійшли перші п'ять пропозицій на призначення глав ОДА.
- 26 червня віце-прем'єр-міністр павло Розенко опублікував список кандидатів, яких в Адміністрації президента Володимира Зеленського пропонують на посади голів обласних державних адміністрацій.
Українська правда