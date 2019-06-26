Зеленський зробив перестановку у керівництві Сумської ОДА

При цьому указом №456/2019 Зеленський призначив тимчасовим виконувачем обов’язків голови Сумської облдержадміністрації Ірину Купрейчик.

Зокрема, указом №455/2019 він увільнив Вадима Акпєрова від тимчасового виконання обов’язків голови Сумської ОДА.

Українська правда

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