Зеленский сделал перестановку в руководстве Сумской ОГА

При этом указом №456/2019 Зеленский назначил временно исполняющим обязанности председателя Сумской облгосадминистрации Ирину Купрейчик.

В частности, указом №455/2019 он отстранил Вадима Акперова от временного исполнения обязанностей председателя Сумской ОГА.

Украинская правда

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