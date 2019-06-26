Зеленский сделал перестановку в руководстве Сумской ОГА
Среда, 26 июня 2019, 13:05
Президент Владимир Зеленский сменил исполняющего обязанности председателя Сумской областной государственной администрации.
Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
В частности, указом №455/2019 он отстранил Вадима Акперова от временного исполнения обязанностей председателя Сумской ОГА.
При этом указом №456/2019 Зеленский назначил временно исполняющим обязанности председателя Сумской облгосадминистрации Ирину Купрейчик.
Напомним:
- 11 июня президент Владимир Зеленский уволил или отстранил от должности 15 глав ОГА.
- Позже Кабинет министров одобрил проекты распоряжений президента об увольнении еще трех глав областных государственных администраций. Одним из них был Муляренко.
- 25 июня президент Владимир Зеленский уволил с должностей председателей обладминистраций Житомирской, Ровенской, Черкасской областей.
- На прошлой неделе на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что от президента Владимира Зеленского уже поступили первые пять предложений на назначение глав ОГА.
- 26 июня вице-премьер-министр Павел Розенко опубликовал список кандидатов, которых в Администрации президента Владимира Зеленского предлагают на должности председателей областных государственных администраций.
Украинская правда