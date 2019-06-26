Зеленский сделал перестановку в руководстве Сумской ОГА

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Среда, 26 июня 2019, 13:05

Президент Владимир Зеленский сменил исполняющего обязанности председателя Сумской областной государственной администрации.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

В частности, указом №455/2019 он отстранил Вадима Акперова от временного исполнения обязанностей председателя Сумской ОГА.

При этом указом №456/2019 Зеленский назначил временно исполняющим обязанности председателя Сумской облгосадминистрации Ирину Купрейчик.

Напомним:

  • 11 июня президент Владимир Зеленский уволил или отстранил от должности 15 глав ОГА.
  • Позже Кабинет министров одобрил проекты распоряжений президента об увольнении еще трех глав областных государственных администраций. Одним из них был Муляренко.
  • 25 июня президент Владимир Зеленский уволил с должностей председателей обладминистраций Житомирской, Ровенской, Черкасской областей.
  • На прошлой неделе на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что от президента Владимира Зеленского уже поступили первые пять предложений на назначение глав ОГА.
  • 26 июня вице-премьер-министр Павел Розенко опубликовал список кандидатов, которых в Администрации президента Владимира Зеленского предлагают на должности председателей областных государственных администраций.

Украинская правда

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Темы: Зеленский указы кадры Сумская область


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