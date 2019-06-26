МИД отреагировало на предложение России "судить моряков по закону РФ"

Министерство иностранных дел ответило на ноту России, в которой РФ попросила у Украины "уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством".

Комментарий относительно невыполнения Россией приказа Международного трибунала по морскому праву обнародовал пресс-центр министерства.

В документе упоминается нота МИД России Украине от 25 июня, в которой "содержится циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством".

Министерство Украины считает, что предложение РФ "обостряет спор между Украиной и Россией относительно иммунитетов военных кораблей".

"Обращаем внимание Кремля, что для прекращения незаконного преследования украинских моряков и исполнения Приказа Международного трибунала по морскому праву достаточно имеющихся в российском законодательстве механизмов, а также существующих многосторонних международных договоров, участниками которых являются Украина и Россия", - заявили в МИД.

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Напомним: