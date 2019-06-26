На Донбасі окупанти 21 раз обстріляли українські позиції
Від початку доби збройні формування Російської Федерації 21 раз порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військовослужбовців немає.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник 12 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- Широкине – тричі зі стрілецької зброї;
- Старогнатівка – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- Кам'янка – з мінометів калібру 120 та 82 мм;
- Богданівка – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- Павлопіль – з артилерійських систем калібру 122 мм;
- Новоселівка Друга – з мінометів калібру 82 мм;
- Авдіївка – двічі з мінометів калібру 120 мм;
- Піски – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- Водяне – зі стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 9 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- Луганське – двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- Кримське – з мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- Зайцеве - двічі з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- Новолуганське – з міномету калібру 82 мм;
- Гладосове – з великокаліберних кулеметів;
Південне – з міномету калібру 82 мм.
Нагадаємо:
- В середу, 26 червня, штаб операції Об’єднаних сил почав перший етап відводу українських підрозділів під наглядом місії ОБСЄ у Станиці Луганській. При цьому штаб запевнив, що відведення не послаблює оборонних можливостей українських військових на цій ділянці.
- 21 вересня 2016 року учасники Тристоронньої контактної групи підписали рамковий документ про розведення сил і засобів на Донбасі на трьох ділянках фронту - у районі Золотого, Станиці Луганської та на ділянці Петрівське-Богданівка, якщо там протягом певного періоду не буде обстрілів.
- Розведення під Станицею Луганською неодноразово зривалося через обстріли бойовиків.