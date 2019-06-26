На Донбасі окупанти 21 раз обстріляли українські позиції

Від початку доби збройні формування Російської Федерації 21 раз порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник 12 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- Широкине – тричі зі стрілецької зброї;

- Старогнатівка – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

- Кам'янка – з мінометів калібру 120 та 82 мм;

- Богданівка – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

- Павлопіль – з артилерійських систем калібру 122 мм;

- Новоселівка Друга – з мінометів калібру 82 мм;

- Авдіївка – двічі з мінометів калібру 120 мм;

- Піски – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

- Водяне – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 9 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- Луганське – двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

- Кримське – з мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

- Зайцеве - двічі з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

- Новолуганське – з міномету калібру 82 мм;

- Гладосове – з великокаліберних кулеметів;

Південне – з міномету калібру 82 мм.

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