На Донбассе оккупанты 21 раз обстреляли украинские позиции

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- Широкино - трижды из стрелкового оружия;

- Старогнатовка - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- Каменка - из минометов калибра 120 и 82 мм;

- Богдановка - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- Павлополь - из артиллерийских систем калибра 122 мм;

- Новоселовка Вторая - из минометов калибра 82 мм;

- Авдеевка - дважды из минометов калибра 120 мм;

- Пески - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- Водяное - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник 9 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- Луганское - дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- Крымское - из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- Зайцево - дважды из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- Новолуганское - из миномета калибра 82 мм;

- Гладосово - из крупнокалиберных пулеметов;

Южное - из миномета калибра 82 мм.

Напомним: