На Донбассе оккупанты 21 раз обстреляли украинские позиции
С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военнослужащих нет.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
- Широкино - трижды из стрелкового оружия;
- Старогнатовка - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- Каменка - из минометов калибра 120 и 82 мм;
- Богдановка - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- Павлополь - из артиллерийских систем калибра 122 мм;
- Новоселовка Вторая - из минометов калибра 82 мм;
- Авдеевка - дважды из минометов калибра 120 мм;
- Пески - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- Водяное - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник 9 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
- Луганское - дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- Крымское - из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- Зайцево - дважды из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- Новолуганское - из миномета калибра 82 мм;
- Гладосово - из крупнокалиберных пулеметов;
Южное - из миномета калибра 82 мм.
Напомним:
- В среду, 26 июня, штаб операции Объединенных сил начал первый этап отвода украинских подразделений под наблюдением миссии ОБСЕ в Станице Луганской. При этом штаб заверил, что отвод не ослабляет оборонительные возможности украинских военных на этом участке.
- 21 сентября 2016 года участники Трехсторонней контактной группы подписали рамочный документ о разведении сил и средств на Донбассе на трех участках фронта - в районе Золотого, Станицы Луганской и на участке Петровское-Богдановка, если там в течение определенного периода не будет обстрелов.
- Разведение под Станицей Луганской неоднократно срывалось из-за обстрелов боевиков.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua