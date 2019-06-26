На Донбассе оккупанты 21 раз обстреляли украинские позиции

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Среда, 26 июня 2019, 20:45

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- Широкино - трижды из стрелкового оружия;

- Старогнатовка - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- Каменка - из минометов калибра 120 и 82 мм;

- Богдановка - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- Павлополь - из артиллерийских систем калибра 122 мм;

- Новоселовка Вторая - из минометов калибра 82 мм;

- Авдеевка - дважды из минометов калибра 120 мм;

- Пески - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- Водяное - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник 9 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- Луганское - дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- Крымское - из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- Зайцево - дважды из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- Новолуганское - из миномета калибра 82 мм;

- Гладосово - из крупнокалиберных пулеметов;

Южное - из миномета калибра 82 мм.

Напомним:

  • В среду, 26 июня, штаб операции Объединенных сил начал первый этап отвода украинских подразделений под наблюдением миссии ОБСЕ в Станице Луганской. При этом штаб заверил, что отвод не ослабляет оборонительные возможности украинских военных на этом участке.
  • 21 сентября 2016 года участники Трехсторонней контактной группы подписали рамочный документ о разведении сил и средств на Донбассе на трех участках фронта - в районе Золотого, Станицы Луганской и на участке Петровское-Богдановка, если там в течение определенного периода не будет обстрелов.
  • Разведение под Станицей Луганской неоднократно срывалось из-за обстрелов боевиков.

Украинская правда

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Темы: Донбасс война Объединенные силы на Донбассе


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