Рішення КС не звільнить усіх підозрюваних у держзраді й тероризмі – голова суду

Визнання Конституційний Судом неконституційною частини 5 статті 176 Кримінального процесуального кодексу не призведе до масового звільнення підозрюваних у держзраді, тероризмі та перешкоджанні ЗСУ.

Про це заявила голова Конституційного Суду Наталя Шаптала журналістам під час участі у конференції у Києві, повідомляє "Укрінформ".

"Я не буду давати оцінку висловлюванням генпрокурора, але, напевно, він неуважно читав рішення Конституційного Суду", – сказала вона, коментуючи висловлювання генерального прокурора Юрія Луценка

"Це рішення не дає підстави, щоб усіх людей, які перебувають під вартою, зараз випустили", – запевнила Шаптала.

Вона додала, що Конституційний Суд скасував частину 5 статті 176, однак у цій статті КПК є ще чотири частини, які передбачають, що під час обрання запобіжного заходу суд має ухвалити вмотивоване рішення.

"Суд має вказати, що це тяжкий злочин, що людина може сховатися від слідства і тиснути на свідків. У цьому випадку частина п’ята статті 176 є безальтернативною. В цій ситуацій прокурор підміняє суд. І суду не треба доводити, чи є там докази", – сказала голова КС.

За її словами, інші чотири частини статті 176 КПК залишаються чинними і тепер суд, перш ніж обрати запобіжний захід, має визначити, чи дійсно злочин мав місце, "тобто, має бути проведене дослідження, щоб зрозуміти, чи є склад злочину".

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