Рішення КС не звільнить усіх підозрюваних у держзраді й тероризмі – голова суду
Визнання Конституційний Судом неконституційною частини 5 статті 176 Кримінального процесуального кодексу не призведе до масового звільнення підозрюваних у держзраді, тероризмі та перешкоджанні ЗСУ.
Про це заявила голова Конституційного Суду Наталя Шаптала журналістам під час участі у конференції у Києві, повідомляє "Укрінформ".
"Я не буду давати оцінку висловлюванням генпрокурора, але, напевно, він неуважно читав рішення Конституційного Суду", – сказала вона, коментуючи висловлювання генерального прокурора Юрія Луценка
"Це рішення не дає підстави, щоб усіх людей, які перебувають під вартою, зараз випустили", – запевнила Шаптала.
Вона додала, що Конституційний Суд скасував частину 5 статті 176, однак у цій статті КПК є ще чотири частини, які передбачають, що під час обрання запобіжного заходу суд має ухвалити вмотивоване рішення.
"Суд має вказати, що це тяжкий злочин, що людина може сховатися від слідства і тиснути на свідків. У цьому випадку частина п’ята статті 176 є безальтернативною. В цій ситуацій прокурор підміняє суд. І суду не треба доводити, чи є там докази", – сказала голова КС.
За її словами, інші чотири частини статті 176 КПК залишаються чинними і тепер суд, перш ніж обрати запобіжний захід, має визначити, чи дійсно злочин мав місце, "тобто, має бути проведене дослідження, щоб зрозуміти, чи є склад злочину".
Нагадаємо:
- 25 червня Конституційний Суд визнав неконституційним положення частини п’ятої статті 176 Кримінального процесуального кодексу, в якому йдеться, що до підозрюваних у тероризмі, злочинах проти основ національної безпеки України, перешкоджанні діяльності Збройних сил неможливо застосувати більш м’який запобіжний захід, крім тримання під вартою.
- Відповідне рішення ухвалила Велика палата КСУ за конституційною скаргою громадян, серед яких – народний депутат Надія Савченко, а також ексголова Апеляційного суду АР Крим Валерій Чорнобук.
- У цьому зв'язку генпрокурор Юрій Луценко висловив думку, що це рішення суду призведе до звільнення 1127 підозрюваних під домашній арешт
- Луценко сподівається, що нова Верховна Рада негайно наново ухвалить статтю про безальтернативність арешту для підозрюваних у тероризмі – і тоді рішення КС не діятиме.
- За першим т.зв. "законом Савченко" із в'язниць достроково у порівнянні з фактичним строком покарання випустили чимало людей, засуджених за тяжкі злочини. Серед них був і колишній нардеп Віктор Лозінський, який застрелив селянина поблизу смт Голованівськ.
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