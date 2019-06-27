Решение КС не освободит всех подозреваемых в госизмене и терроризме – глава суда

Признание Конституционным Судом неконституционной части 5 статьи 176 Уголовного процессуального кодекса не приведёт к массовому освобождению подозреваемых в госизмене, терроризме и препятствовании ВСУ.

Об этом заявила глава Конституционного Суда Наталья Шаптала журналистам во время участия в конференции в Киеве, сообщает "Укринформ".

"Я не буду давать оценку высказываниям генпрокурора, но, наверное, он невнимательно читал решение Конституционного Суда", – сказала она, комментируя высказывания генпрокурора Юрия Луценко.

"Это решение не даёт основания, чтобы всех людей, находящихся под стражей, сейчас выпустили", – заверила Шаптала.

Она добавила, что Конституционный Суд отменил часть 5 статьи 176, однако в этой статье УПК есть ещё четыре части, которые предусматривают, что при избрании меры пресечения суд должен принять мотивированное решение.

"Суд должен указать, что это тяжкое преступление, что человек может скрыться от следствия и оказывать давление на свидетелей. В этом случае часть пятая статьи 176 является безальтернативной. В этой ситуаций прокурор подменяет суд. И суду не надо доказывать, есть ли там доказательства", – объяснила председатель КС.

По её словам, остальные четыре части статьи 176 УПК остаются в силе и теперь суд, прежде чем избрать меру пресечения, должен определить, действительно ли преступление имело место, "то есть, должно быть проведено исследование, чтобы понять, есть ли состав преступления".

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