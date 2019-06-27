Розведення сил у Станиці Луганській: противник відійшов від пішохідного мосту
В районі Станиці Луганської російсько-окупаційні війська завершили перший етап відведення своїх підрозділів – відійшли від пішохідного мосту.
Про це інформує у четвер штаб операції Об’єднаних сил.
"У відповідності до Мирного плану та реалізації Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи від 20 вересня 2016 року, противник завершив перший етап відведення своїх підрозділів у районі Станиці Луганської – відійшов від пішохідного мосту", – йдеться у повідомленні.
Наголошується, що для максимальної безпеки цивільного населення, що проживає у Станиці Луганській, а також громадян України, які перетинають контрольний пункт в’їзду-виїзду, сили груп розмінування ЗСУ та ДСНС перевіряють дорогу (гуманітарний коридор) і прилеглу до неї місцевість з метою виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів.
Зазначається, що протягом четверга здійснення інших заходів у рамках розведення сил та засобів українською стороною не заплановано.
У штабі запевняють, що поки триває процес розведення сторін, резерви в районі Станиці Луганської перебувають у повній бойовій готовності.
"У разі відсутності подальших кроків з відведення російсько-окупаційних військ за визначені рубежі українські військові негайно повернуться на свої позиції", – наголошується в повідомленні.
Разом з тим, Об’єднані сили гарантують безпеку пересування мирних мешканців та безперебійну роботу КПВВ. Пропуск здійснюється у штатному режимі.
Нагадаємо:
- 26 червня штаб операції Об’єднаних сил повідомив про перший етап відводу українських підрозділів під наглядом місії ОБСЄ у Станиці Луганській.
- Спецпредставник США з питань України Курт Волкер привітав цей крок.
- У штабі наголосили, що відведення українських підрозділів у Станиці Луганській не послаблює оборонні можливості українських військових на цій ділянці.
- Російське видання ТАСС, посилаючись на представників незаконного збройного формування "ЛНР", повідомило, що бойовики також розпочали розведення сил і засобів на ділянці номер один "Станиця Луганська".
- 21 вересня 2016 року учасники Тристоронньої контактної групи підписали рамковий документ про розведення сил і засобів на Донбасі на трьох ділянках фронту - у районі Золотого, Станиці Луганської на ділянці Петрівське-Богданівка, якщо там протягом певного періоду не буде обстрілів.
- Українська армія і бойовики в районі КПВВ повинні відійти від займаних позицій на 1 кілометр углиб.
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