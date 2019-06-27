Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Розведення сил у Станиці Луганській: противник відійшов від пішохідного мосту

Четвер, 27 червня 2019, 15:21

В районі Станиці Луганської російсько-окупаційні війська завершили перший етап відведення своїх підрозділів – відійшли від пішохідного мосту.

Про це інформує у четвер штаб операції Об’єднаних сил.

"У відповідності до Мирного плану та реалізації Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи від 20 вересня 2016 року, противник завершив перший етап відведення своїх підрозділів у районі Станиці Луганської – відійшов від пішохідного мосту", – йдеться у повідомленні. 

Наголошується, що для максимальної безпеки цивільного населення, що проживає у Станиці Луганській, а також громадян України, які перетинають контрольний пункт в’їзду-виїзду, сили груп розмінування ЗСУ та ДСНС перевіряють дорогу (гуманітарний коридор) і прилеглу до неї місцевість з метою виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Зазначається, що протягом четверга здійснення інших заходів у рамках розведення сил та засобів українською стороною не заплановано.

У штабі запевняють, що поки триває процес розведення сторін, резерви в районі Станиці Луганської перебувають у повній бойовій готовності.

"У разі відсутності подальших кроків з відведення російсько-окупаційних військ за визначені рубежі українські військові негайно повернуться на свої позиції", – наголошується в повідомленні.

Разом з тим, Об’єднані сили гарантують безпеку пересування мирних мешканців та безперебійну роботу КПВВ. Пропуск здійснюється у штатному режимі. 

Нагадаємо:

  • 26 червня штаб операції Об’єднаних сил повідомив про перший етап відводу українських підрозділів під наглядом місії ОБСЄ у Станиці Луганській.
  • Спецпредставник США з питань України Курт Волкер привітав цей крок.
  • У штабі наголосили, що відведення українських підрозділів у Станиці Луганській не послаблює оборонні можливості українських військових на цій ділянці.
  • Російське видання ТАСС, посилаючись на представників незаконного збройного формування "ЛНР", повідомило, що бойовики також розпочали розведення сил і засобів на ділянці номер один "Станиця Луганська".
  • 21 вересня 2016 року учасники Тристоронньої контактної групи підписали рамковий документ про розведення сил і засобів на Донбасі на трьох ділянках фронту - у районі Золотого, Станиці Луганської на ділянці Петрівське-Богданівка, якщо там протягом певного періоду не буде обстрілів. 
  • Українська армія і бойовики в районі КПВВ повинні відійти від займаних позицій на 1 кілометр углиб.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасОРДЛОМінські угоди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
14:40
У МВС попереджають про нову схему шахраїв: зловмисники створюють фейкові боти Kyivstar
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
14:07
Урсула фон дер Ляєн: Наша оцінка закону про нацменшини в Україні – позитивна
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
Усі новини...
Реклама: