Розведення сил у Станиці Луганській: противник відійшов від пішохідного мосту

В районі Станиці Луганської російсько-окупаційні війська завершили перший етап відведення своїх підрозділів – відійшли від пішохідного мосту.

Про це інформує у четвер штаб операції Об’єднаних сил.

"У відповідності до Мирного плану та реалізації Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи від 20 вересня 2016 року, противник завершив перший етап відведення своїх підрозділів у районі Станиці Луганської – відійшов від пішохідного мосту", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що для максимальної безпеки цивільного населення, що проживає у Станиці Луганській, а також громадян України, які перетинають контрольний пункт в’їзду-виїзду, сили груп розмінування ЗСУ та ДСНС перевіряють дорогу (гуманітарний коридор) і прилеглу до неї місцевість з метою виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Зазначається, що протягом четверга здійснення інших заходів у рамках розведення сил та засобів українською стороною не заплановано.

У штабі запевняють, що поки триває процес розведення сторін, резерви в районі Станиці Луганської перебувають у повній бойовій готовності.

"У разі відсутності подальших кроків з відведення російсько-окупаційних військ за визначені рубежі українські військові негайно повернуться на свої позиції", – наголошується в повідомленні.

Разом з тим, Об’єднані сили гарантують безпеку пересування мирних мешканців та безперебійну роботу КПВВ. Пропуск здійснюється у штатному режимі.

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