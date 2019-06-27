Розведення сил у Станиці Луганській: противник відійшов від пішохідного мосту

13532 перегляди
Четвер, 27 червня 2019, 15:21

В районі Станиці Луганської російсько-окупаційні війська завершили перший етап відведення своїх підрозділів – відійшли від пішохідного мосту.

Про це інформує у четвер штаб операції Об’єднаних сил.

"У відповідності до Мирного плану та реалізації Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи від 20 вересня 2016 року, противник завершив перший етап відведення своїх підрозділів у районі Станиці Луганської – відійшов від пішохідного мосту", – йдеться у повідомленні. 

Наголошується, що для максимальної безпеки цивільного населення, що проживає у Станиці Луганській, а також громадян України, які перетинають контрольний пункт в’їзду-виїзду, сили груп розмінування ЗСУ та ДСНС перевіряють дорогу (гуманітарний коридор) і прилеглу до неї місцевість з метою виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Зазначається, що протягом четверга здійснення інших заходів у рамках розведення сил та засобів українською стороною не заплановано.

У штабі запевняють, що поки триває процес розведення сторін, резерви в районі Станиці Луганської перебувають у повній бойовій готовності.

"У разі відсутності подальших кроків з відведення російсько-окупаційних військ за визначені рубежі українські військові негайно повернуться на свої позиції", – наголошується в повідомленні.

Разом з тим, Об’єднані сили гарантують безпеку пересування мирних мешканців та безперебійну роботу КПВВ. Пропуск здійснюється у штатному режимі. 

Нагадаємо:

  • 26 червня штаб операції Об’єднаних сил повідомив про перший етап відводу українських підрозділів під наглядом місії ОБСЄ у Станиці Луганській.
  • Спецпредставник США з питань України Курт Волкер привітав цей крок.
  • У штабі наголосили, що відведення українських підрозділів у Станиці Луганській не послаблює оборонні можливості українських військових на цій ділянці.
  • Російське видання ТАСС, посилаючись на представників незаконного збройного формування "ЛНР", повідомило, що бойовики також розпочали розведення сил і засобів на ділянці номер один "Станиця Луганська".
  • 21 вересня 2016 року учасники Тристоронньої контактної групи підписали рамковий документ про розведення сил і засобів на Донбасі на трьох ділянках фронту - у районі Золотого, Станиці Луганської на ділянці Петрівське-Богданівка, якщо там протягом певного періоду не буде обстрілів. 
  • Українська армія і бойовики в районі КПВВ повинні відійти від займаних позицій на 1 кілометр углиб.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Донбас ОРДЛО Мінські угоди


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ватажки "ДНР" і "ЛНР" передадуть Медведчуку 4 полонених 27 червня 2019, 13:28
Медведчук зустрінеться з ватажками бойовиків ОРДЛО 27 червня 2019, 13:07
Волкер прокоментував відведення українських підрозділів у Станиці Луганській 27 червня 2019, 02:36
Усі новини
Головні новини
Клімкін виклав у Facebook дипломатичні ноти, які не показав Зеленському
Політв'язень Кремля перебуває в колонії Харкова, Мін'юст не коментує
На Банковій закидали яйцями опудало Медведчука і принесли труну
Ар'єв – Зеленському: Не слід перекладати свій провал у ПАРЄ на інших
Усі новини
безпека

Укуси змій: як запобігти та лікувати

думка

10 українських звичок, які дивують іноземців

їжа

Навіщо потрібен селен та де його шукати