Разведение сил в Станице Луганской: противник отошел от пешеходного моста

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Четверг, 27 июня 2019, 15:21

В районе Станицы Луганской российско-оккупационные войска завершили первый этап отвод своих подразделений - отошли от пешеходного моста.

Об этом сообщает в четверг штаб операции Объединенных сил.

"В соответствии с Мирным планом и реализацией Рамочного решения Трехсторонней контактной группы от 20 сентября 2016 года, противник завершил первый этап отвод своих подразделений в районе Станицы Луганской - отошел от пешеходного моста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для максимальной безопасности гражданского населения, проживающего в Станице Луганской, а также граждан Украины, которые пересекают контрольный пункт въезда-выезда, силы групп разминирования ВСУ и ГСЧС проверяют дорогу (гуманитарный коридор) и прилегающую к ней местность с целью выявления и обезвреживания взрывоопасных предметов.

Отмечается, что в течение четверга другие мероприятия в рамках разведения сил и средств украинской стороной не запланированы.

В штабе уверяют, что пока идет процесс разведения сторон, резервы в районе Станицы Луганской находятся в полной боевой готовности.

"В случае отсутствия дальнейших шагов по отводу российско-оккупационных войск за определенные рубежи украинские военные немедленно вернутся на свои позиции", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, Объединенные силы гарантируют безопасность передвижения мирных жителей и бесперебойную работу КПВВ. Пропуск осуществляется в штатном режиме.

Украинская правда

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Темы: Донбасс ОРДЛО Минские соглашения


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