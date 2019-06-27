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Разведение сил в Станице Луганской: противник отошел от пешеходного моста

Четверг, 27 июня 2019, 15:21

В районе Станицы Луганской российско-оккупационные войска завершили первый этап отвод своих подразделений - отошли от пешеходного моста.

Об этом сообщает в четверг штаб операции Объединенных сил.

"В соответствии с Мирным планом и реализацией Рамочного решения Трехсторонней контактной группы от 20 сентября 2016 года, противник завершил первый этап отвода своих подразделений в районе Станицы Луганской - отошел от пешеходного моста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для максимальной безопасности гражданского населения, проживающего в Станице Луганской, а также граждан Украины, которые пересекают контрольный пункт въезда-выезда, силы групп разминирования ВСУ и ГСЧС проверяют дорогу (гуманитарный коридор) и прилегающую к ней местность с целью выявления и обезвреживания взрывоопасных предметов.

Отмечается, что в течение четверга другие мероприятия в рамках разведения сил и средств украинской стороной не запланированы.

В штабе уверяют, что пока идет процесс разведения сторон, резервы в районе Станицы Луганской находятся в полной боевой готовности.

"В случае отсутствия дальнейших шагов по отводу российско-оккупационных войск за определенные рубежи украинские военные немедленно вернутся на свои позиции", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, Объединенные силы гарантируют безопасность передвижения мирных жителей и бесперебойную работу КПВВ. Пропуск осуществляется в штатном режиме.

Напомним:

  • В среду штаб операции Объединенных сил сообщил о первом этапе отвода украинских подразделений под наблюдением миссии ОБСЕ в Станице Луганской.
  • Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер приветствовал этот шаг.
  • В штабе подчеркнули, что отвод украинских подразделений в Станице Луганской не ослабляет оборонительные возможности украинских военных на этом участке.
  • Российское издание ТАСС, ссылаясь на представителей незаконного вооруженного формирования "ЛНР", сообщает, что боевики также приступили к разведению сил и средств на участке номер один "Станица Луганская". 
  • 21 сентября 2016 участники Трехсторонней контактной группы подписали рамочный документ о разведении сил и средств на Донбассе на трех участках фронта - в районе Золотого, Станицы Луганской на участке Петровское-Богдановка, если там в течение определенного периода не будет обстрелов.
  • Украинская армия и боевики в районе КПВВ должны отойти от занимаемых позиций на 1 километр вглубь.

Украинская правда

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Темы: ДонбассОРДЛОМинские соглашения
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