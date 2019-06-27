Партія Порошенка вимагає від Луценка порушити справу проти ДБР

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Четвер, 27 червня 2019, 16:09

Партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" вимагає від Генпрокуратури відкрити кримінальне провадження за фактом підриву обороноздатності української армії через дії Державного бюро розслідувань.

Про це повідомляє політична сила у Facebook.

"Сьогодні слідчі ДБР провели виїмку оригіналів документів в окремих підрозділах Міністерства оборони України. Як зазначають військові та волонтери, це вже призвело до зупинки роботи Головного управління розвитку і супроводження матеріально-технічного забезпечення Міністерства оборони України, що неприпустимо в умовах війни", - йдеться в заяві.

"Євросолідарність" вважає дії ДБР "спланованою операцією, спрямованою на підрив обороноздатності української армії".

Також партія звертається до Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро із закликом перевірити зв’язок Андрія Портнова і директора ДБР Романа Труби на предмет корупційних дій, "які призводять до свідомого ослаблення обороноздатності України в інтересах Кремля".

Нагадаємо:

  • Раніше з подібною заявою виступав кандидат у депутати від партії Порошенка Юрій Бірюков.
  • Згодом на блокування забезпечення армії поскаржився начальник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Дмитро Марченко.
  • 26 червня повідомлялося, що Державне бюро розслідувань проводить 40 обшуків у посадовців міністерства оборони в межах справи про закупівлю за завищеними цінами речей для Збройних сил України.
  • При цьому партія Петра Порошенка скаржилась, що на її членів здійснюється тиск, бо ДБР проводить обшуки в одного з представників партії Юрія Бірюкова.
  • Бірюков був радником міністра оборони Степана Полторака.
  • Екс-заступник глави адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов натякнув, що причетний до обшуків в будинку колишнього радника екс-президента Юрія Бірюкова.

Українська правда

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Теми: Міноборони ДБР Порошенко Луценко скандал


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