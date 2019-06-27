Партія Порошенка вимагає від Луценка порушити справу проти ДБР

Партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" вимагає від Генпрокуратури відкрити кримінальне провадження за фактом підриву обороноздатності української армії через дії Державного бюро розслідувань.

Про це повідомляє політична сила у Facebook.

"Сьогодні слідчі ДБР провели виїмку оригіналів документів в окремих підрозділах Міністерства оборони України. Як зазначають військові та волонтери, це вже призвело до зупинки роботи Головного управління розвитку і супроводження матеріально-технічного забезпечення Міністерства оборони України, що неприпустимо в умовах війни", - йдеться в заяві.

"Євросолідарність" вважає дії ДБР "спланованою операцією, спрямованою на підрив обороноздатності української армії".

Також партія звертається до Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро із закликом перевірити зв’язок Андрія Портнова і директора ДБР Романа Труби на предмет корупційних дій, "які призводять до свідомого ослаблення обороноздатності України в інтересах Кремля".

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