Партія Порошенка вимагає від Луценка порушити справу проти ДБР
Партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" вимагає від Генпрокуратури відкрити кримінальне провадження за фактом підриву обороноздатності української армії через дії Державного бюро розслідувань.
Про це повідомляє політична сила у Facebook.
"Сьогодні слідчі ДБР провели виїмку оригіналів документів в окремих підрозділах Міністерства оборони України. Як зазначають військові та волонтери, це вже призвело до зупинки роботи Головного управління розвитку і супроводження матеріально-технічного забезпечення Міністерства оборони України, що неприпустимо в умовах війни", - йдеться в заяві.
"Євросолідарність" вважає дії ДБР "спланованою операцією, спрямованою на підрив обороноздатності української армії".
Також партія звертається до Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро із закликом перевірити зв’язок Андрія Портнова і директора ДБР Романа Труби на предмет корупційних дій, "які призводять до свідомого ослаблення обороноздатності України в інтересах Кремля".
Нагадаємо:
- Раніше з подібною заявою виступав кандидат у депутати від партії Порошенка Юрій Бірюков.
- Згодом на блокування забезпечення армії поскаржився начальник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Дмитро Марченко.
- 26 червня повідомлялося, що Державне бюро розслідувань проводить 40 обшуків у посадовців міністерства оборони в межах справи про закупівлю за завищеними цінами речей для Збройних сил України.
- При цьому партія Петра Порошенка скаржилась, що на її членів здійснюється тиск, бо ДБР проводить обшуки в одного з представників партії Юрія Бірюкова.
- Бірюков був радником міністра оборони Степана Полторака.
- Екс-заступник глави адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов натякнув, що причетний до обшуків в будинку колишнього радника екс-президента Юрія Бірюкова.