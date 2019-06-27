Партия Порошенко требует от Луценко возбудить дело против ГБР

Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" требует от Генпрокуратуры открыть уголовное производство по факту подрыва обороноспособности украинской армии из-за действий Государственного бюро расследований.

Об этом сообщает политическая сила в Facebook.

"Сегодня следователи ГБР провели выемку оригиналов документов в отдельных подразделениях Министерства обороны Украины. Как отмечают военные и волонтеры, это уже привело к остановке работы Главного управления развития и сопровождения материально-технического обеспечения Министерства обороны Украины, что недопустимо в условиях войны", - говорится в заявлении.

"Евросолидарность" считает действия ГБР "спланированной операцией, направленной на подрыв обороноспособности украинской армии".

Также партия обращается в Службу безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро с призывом проверить связь Андрея Портнова и директора ГБР Романа Трубы на предмет коррупционных действий, "которые приводят к сознательному ослаблению обороноспособности Украины в интересах Кремля".

Напомним: