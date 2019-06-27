Партия Порошенко требует от Луценко возбудить дело против ГБР
Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" требует от Генпрокуратуры открыть уголовное производство по факту подрыва обороноспособности украинской армии из-за действий Государственного бюро расследований.
Об этом сообщает политическая сила в Facebook.
"Сегодня следователи ГБР провели выемку оригиналов документов в отдельных подразделениях Министерства обороны Украины. Как отмечают военные и волонтеры, это уже привело к остановке работы Главного управления развития и сопровождения материально-технического обеспечения Министерства обороны Украины, что недопустимо в условиях войны", - говорится в заявлении.
"Евросолидарность" считает действия ГБР "спланированной операцией, направленной на подрыв обороноспособности украинской армии".
Также партия обращается в Службу безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро с призывом проверить связь Андрея Портнова и директора ГБР Романа Трубы на предмет коррупционных действий, "которые приводят к сознательному ослаблению обороноспособности Украины в интересах Кремля".
Напомним:
- Ранее с подобным заявлением выступал кандидат в депутаты от партии Порошенко Юрий Бирюков.
- Впоследствии на блокирование обеспечения армии пожаловался начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Марченко.
- 26 июня сообщалось, что Государственное бюро расследований проводит 40 обысков у должностных лиц министерства обороны в рамках дела о закупке по завышенным ценам вещей для Вооруженных сил Украины.
- При этом партия Петра Порошенко жаловалась, что на ее членов осуществляется давление, потому ГБР проводит обыски у одного из представителей партии Юрия Бирюкова.
- Бирюков был советником министра обороны Степана Полторак.
- Экс-заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов намекнул, что причастен к обысков в доме бывшего советника экс-президента Юрия Бирюкова.
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