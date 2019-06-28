Венесуела: США ввели санкції проти двох чиновників режиму Мадуро
Міністерство фінансів Сполучених Штатів оголосило санкції проти двох чиновників режиму Мадуро через колапс у сфері енергетики.
Про це повідомили у Офісі конторолю за іноземними активами Мінфіну США, передає "Укрінформ".
Зазначається, що чиновники через свої корупційні дії посприяли енергетичному колапсу, що стало результатом масштабних "блекаутів" у Венесуелі.
"Офіс контрою за іноземними активами (OFAC) ввів санкції проти двох чиновників режиму Мадуро, які продовжують бути залученими в серйозну корупцію та шахрайство, що шкодить народу Венесуели", - йдеться у заяві американського Мінфіну.
США ввели санкції проти колишнього міністра електроенергетики Венесуели, президента Національної електричної корпорації Луїса Альфредо Мотта Домінго та заступника міністра електроенергетики з питань фінансів, інвестицій та стратегічних альянсів Естікіо Хосе Луго Гомеса.
"Замість того, щоби забезпечити відповідні послуги для венесуельського народу на своїх офіційних посадах, Мотта і Луго вдавалися до незаконного збагачення та сприяли електроенергетичній кризі", - підкреслили у Вашингтоні.
Нагадаємо,
- Наприкінці січня 2019 року голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Це сталося після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін внаслідок президентських виборів, які бойкотувала опозиція та не визнали багато держав.
- США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС, Латинської Америки й Організації американських держав визнали Гуайдо легітимним президентом Венесуели.
- На підтримку Мадуро виступають такі держави, як Росія, Китай та Туреччина.
- 20 квітня лідер опозиції Хуан Гуайдо анонсував фінальний етап операції з усунення Мадуро від влади на 1 травня.
- 30 квітня ситуація у Венесуелі загострилася: Гуайдо оголосив кінець режиму президента Мадуро, його підтримали США, поліція застосувала сльозогінний газ і військову техніку проти маніфестантів.
- Держсекретар США Майк Помпео заявив, що відповідальність за те, що відбувається у Венесуелі, лежить також на Росії і Кубі.
- 2 травня лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо заявив, що за останні 2 дні під час протестів загинули 2 людей.
- Лідер опозиції Венесуели, глава Національної асамблеї Хуан Гуайдо визнав помилки, допущені ним при спробі почати військове повстання для повалення чинного президента Ніколаса Мадуро.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua