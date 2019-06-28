Венесуела: США ввели санкції проти двох чиновників режиму Мадуро

Міністерство фінансів Сполучених Штатів оголосило санкції проти двох чиновників режиму Мадуро через колапс у сфері енергетики.

Про це повідомили у Офісі конторолю за іноземними активами Мінфіну США, передає "Укрінформ".

Зазначається, що чиновники через свої корупційні дії посприяли енергетичному колапсу, що стало результатом масштабних "блекаутів" у Венесуелі.

"Офіс контрою за іноземними активами (OFAC) ввів санкції проти двох чиновників режиму Мадуро, які продовжують бути залученими в серйозну корупцію та шахрайство, що шкодить народу Венесуели", - йдеться у заяві американського Мінфіну.

США ввели санкції проти колишнього міністра електроенергетики Венесуели, президента Національної електричної корпорації Луїса Альфредо Мотта Домінго та заступника міністра електроенергетики з питань фінансів, інвестицій та стратегічних альянсів Естікіо Хосе Луго Гомеса.

"Замість того, щоби забезпечити відповідні послуги для венесуельського народу на своїх офіційних посадах, Мотта і Луго вдавалися до незаконного збагачення та сприяли електроенергетичній кризі", - підкреслили у Вашингтоні.

Нагадаємо,