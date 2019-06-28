Венесуэла: США ввели санкции против 2 чиновников режима Мадуро

Министерство финансов Соединенных Штатов объявило санкции против 2 чиновников режима Мадуро из-за коллапса в сфере энергетики.

Об этом сообщили в Офисе контороля за иностранными активами Минфина США, передает "Укринформ".

Отмечается, что чиновники из-за своих коррупционных действий поспособствовали энергетическому коллапсу, что стало результатом масштабных "блэкаутов" в Венесуэле.

"Офис контроля за иностранными активами (OFAC) ввел санкции против 2 чиновников режима Мадуро, которые продолжают быть вовлеченными в серьезную коррупцию и мошенничество, что вредит народу Венесуэлы", - говорится в заявлении американского Минфина.

США ввели санкции против бывшего министра электроэнергетики Венесуэлы, президента Национальной электрической корпорации Луиса Альфредо Мотта Доминго и заместителя министра электроэнергетики по вопросам финансов, инвестиций и стратегических альянсов Эстикио Хосе Луго Гомеса.

"Вместо того, чтобы обеспечить соответствующие услуги для венесуэльского народа на своих официальных должностях, Мотта и Луго прибегали к незаконному обогащению и способствовали электроэнергетическому кризису", - подчеркнули в Вашингтоне.

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