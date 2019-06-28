Венесуэла: США ввели санкции против 2 чиновников режима Мадуро
Министерство финансов Соединенных Штатов объявило санкции против 2 чиновников режима Мадуро из-за коллапса в сфере энергетики.
Об этом сообщили в Офисе контороля за иностранными активами Минфина США, передает "Укринформ".
Отмечается, что чиновники из-за своих коррупционных действий поспособствовали энергетическому коллапсу, что стало результатом масштабных "блэкаутов" в Венесуэле.
"Офис контроля за иностранными активами (OFAC) ввел санкции против 2 чиновников режима Мадуро, которые продолжают быть вовлеченными в серьезную коррупцию и мошенничество, что вредит народу Венесуэлы", - говорится в заявлении американского Минфина.
США ввели санкции против бывшего министра электроэнергетики Венесуэлы, президента Национальной электрической корпорации Луиса Альфредо Мотта Доминго и заместителя министра электроэнергетики по вопросам финансов, инвестиций и стратегических альянсов Эстикио Хосе Луго Гомеса.
"Вместо того, чтобы обеспечить соответствующие услуги для венесуэльского народа на своих официальных должностях, Мотта и Луго прибегали к незаконному обогащению и способствовали электроэнергетическому кризису", - подчеркнули в Вашингтоне.
Напомним:
- В конце января 2019 года глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате выборов, которые бойкотировала оппозиция и не признали многие государства.
- США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.
- В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.
- 20 апреля Гуайдо анонсировал финальный этап операции по устранению Мадуро от власти на 1 мая.
- 30 апреля ситуация в Венесуэле обострилась: лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил конец режима президента Мадуро, его поддержали США, полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов.
- 2 мая Гуайдо заявил, что во время протестов погибли 2 человека.
- Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ответственность за происходящее в Венесуэле лежит также на России и Кубе.
- Лидер оппозиции Венесуэлы, глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо признал ошибки, допущенные им при попытке начать военное восстание для свержения действующего президента Николаса Мадуро.