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Венесуэла: США ввели санкции против 2 чиновников режима Мадуро

Пятница, 28 июня 2019, 03:50

Министерство финансов Соединенных Штатов объявило санкции против 2 чиновников режима Мадуро из-за коллапса в сфере энергетики.

Об этом сообщили в Офисе контороля за иностранными активами Минфина США, передает "Укринформ".

Отмечается, что чиновники из-за своих коррупционных действий поспособствовали энергетическому коллапсу, что стало результатом масштабных "блэкаутов" в Венесуэле.

"Офис контроля за иностранными активами (OFAC) ввел санкции против 2 чиновников режима Мадуро, которые продолжают быть вовлеченными в серьезную коррупцию и мошенничество, что вредит народу Венесуэлы", - говорится в заявлении американского Минфина.

США ввели санкции против бывшего министра электроэнергетики Венесуэлы, президента Национальной электрической корпорации Луиса Альфредо Мотта Доминго и заместителя министра электроэнергетики по вопросам финансов, инвестиций и стратегических альянсов Эстикио Хосе Луго Гомеса.

"Вместо того, чтобы обеспечить соответствующие услуги для венесуэльского народа на своих официальных должностях, Мотта и Луго прибегали к незаконному обогащению и способствовали электроэнергетическому кризису", - подчеркнули в Вашингтоне.

Напомним:

  • В конце января 2019 года глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате выборов, которые бойкотировала оппозиция и не признали многие государства.
  • США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.
  • В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.
  • 20 апреля Гуайдо анонсировал финальный этап операции по устранению Мадуро от власти на 1 мая.
  • 30 апреля ситуация в Венесуэле обострилась: лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил конец режима президента Мадуро, его поддержали США, полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов.
  • 2 мая Гуайдо заявил, что во время протестов погибли 2 человека.
  • Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ответственность за происходящее в Венесуэле лежит также на России и Кубе.
  • Лидер оппозиции Венесуэлы, глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо признал ошибки, допущенные им при попытке начать военное восстание для свержения действующего президента Николаса Мадуро. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАВенесуэла
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