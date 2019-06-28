Зеленський посмертно нагородив нардепа Тимчука

Президент Володимир Зеленський нагородив нардепа, координатора групи "Інформаційний спротив" Дмитра Тимчука, якого 19 червня знайшли застреленим, орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Про це йдеться в указі про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції, оприлюдненому на сайті президента.

"Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня Тимчука Дмитра Борисовича (посмертно) - народного депутата України", - йдеться, зокрема, в указі.

Нагадаємо: