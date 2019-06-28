Зеленський посмертно нагородив нардепа Тимчука

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П'ятниця, 28 червня 2019, 16:09

Президент Володимир Зеленський нагородив нардепа, координатора групи "Інформаційний спротив" Дмитра Тимчука, якого 19 червня знайшли застреленим, орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Про це йдеться в указі про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції, оприлюдненому на сайті президента.

"Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня Тимчука Дмитра Борисовича (посмертно) - народного депутата України", - йдеться, зокрема, в указі.

Нагадаємо:

  • 19 червня у Києві знайшли мертвим координатора групи "Інформаційний спротив" нардепа фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука.
  • Правоохоронці не виключали версію вбивства Тимчука.
  • Перший заступник голови фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук заявив, що не вірить у версію нещасного випадку, внаслідок якого загинув Тимчук, і не виключає, що парламентарія могли вбити.
  • Речниця прокуратури Києва Надія Максимець повідомила, що слідство розглядає самогубство основною версією загибелі Тимчука. 

Українська правда

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Теми: Зеленський Народний фронт нагороди


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