Зеленский посмертно наградил нардепа Тымчука

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Пятница, 28 июня 2019, 16:09

Президент Владимир Зеленский наградил нардепа, координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука, которого 19 июня нашли застреленным, орденом "За мужество" III степени.

Об этом говорится в указе о награждении государственными наградами Украины по случаю Дня Конституции, обнародованном на сайте президента.

"Наградить орденом "За мужество" III степени Тымчука Дмитрия Борисовича (посмертно) - народного депутата Украины", - говорится, в частности, в указе.

Напомним:

  • 19 июня в Киеве нашли мертвым координатора группы "Информационный сопротивление", нардепа фракции "Народный фронт" Дмитрия Тымчука.
  • Правоохранители не исключали версию убийства Тымчука.
  • Первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук заявил, что не верит в версию несчастного случая, в результате которого погиб Тымчук, и не исключает, что парламентария могли убить.
  • Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила, что следствие рассматривает самоубийство основной версией гибели Тымчука. 

Украинская правда

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Темы: Зеленский Народный фронт награды


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