Зеленский посмертно наградил нардепа Тымчука

Президент Владимир Зеленский наградил нардепа, координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука, которого 19 июня нашли застреленным, орденом "За мужество" III степени.

Об этом говорится в указе о награждении государственными наградами Украины по случаю Дня Конституции, обнародованном на сайте президента.

"Наградить орденом "За мужество" III степени Тымчука Дмитрия Борисовича (посмертно) - народного депутата Украины", - говорится, в частности, в указе.

Напомним: