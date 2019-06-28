Зеленский посмертно наградил нардепа Тымчука
Пятница, 28 июня 2019, 16:09
Президент Владимир Зеленский наградил нардепа, координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука, которого 19 июня нашли застреленным, орденом "За мужество" III степени.
Об этом говорится в указе о награждении государственными наградами Украины по случаю Дня Конституции, обнародованном на сайте президента.
"Наградить орденом "За мужество" III степени Тымчука Дмитрия Борисовича (посмертно) - народного депутата Украины", - говорится, в частности, в указе.
Напомним:
- 19 июня в Киеве нашли мертвым координатора группы "Информационный сопротивление", нардепа фракции "Народный фронт" Дмитрия Тымчука.
- Правоохранители не исключали версию убийства Тымчука.
- Первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук заявил, что не верит в версию несчастного случая, в результате которого погиб Тымчук, и не исключает, что парламентария могли убить.
- Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила, что следствие рассматривает самоубийство основной версией гибели Тымчука.
Украинская правда