Кучма перевірив розведення сил у Станиці Луганській

Керівник української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма на Луганщині перевірив виконання домовленостей з розведення сил в районі Станиці Луганської.

Фото з Facebook Оліфер

Про це повідомила в Facebook його прес-секретар Дарка Оліфер.

За її словами, головною метою поїздки було побачити стан справ безпосередньо на лінії зіткнення в районі Станиці Луганської, де відповідно до Рамкового рішення ТКГ має бути завершено розведення сил та засобів.

"Хочу ще раз наголосити, аби у вас не було неправильної думки: я тільки уповноважений президента в Тристоронній контактній групі в Мінську. Так що я не приїхав сюди вирішувати питання за Кабінет міністрів чи, не дай Бог, за президента. Тому моє завдання - подивитись, як ті рішення, в тому числі по розведенню сил, виконуються", - сказав Кучма.

Командувач Операції Об'єднаних Сил Олександр Сирський доповів щодо ситуації в зоні ООС загалом та відносно дій ЗСУ в районі Станиці Луганської в контексті імплементації Рамкового рішення ТКГ.

Оліфер повідомила, що Кучма спілкувався з українськими військовими, які несуть службу в зоні ООС, із прикордонниками, які працюють на КПВВ, та з місцевими мешканцями і місцевою владою.

"Леонід Данилович поінформував, що відповідно до рішення президента на початку наступного тижня до Станиці Луганської приїде спеціальна урядова комісія, яка має визначити перелік соціально-економічних проблем цієї прифронтової території та окреслити шляхи їх вирішення", - йдеться у тексті.

Пізніше про робочу поїздку Кучми до Луганської області повідомив також сайт президента.

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