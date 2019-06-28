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Кучма перевірив розведення сил у Станиці Луганській

П'ятниця, 28 червня 2019, 18:37
Кучма перевірив розведення сил у Станиці Луганській
Дарка Оліфер/Facebook

Керівник української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма на Луганщині перевірив виконання домовленостей з розведення сил в районі Станиці Луганської.

 
Фото з Facebook Оліфер

Про це повідомила в Facebook його прес-секретар Дарка Оліфер.

 

За її словами, головною метою поїздки було побачити стан справ безпосередньо на лінії зіткнення в районі Станиці Луганської, де відповідно до Рамкового рішення ТКГ має бути завершено розведення сил та засобів.

 

"Хочу ще раз наголосити, аби у вас не було неправильної думки: я тільки уповноважений президента в Тристоронній контактній групі в Мінську. Так що я не приїхав сюди вирішувати питання за Кабінет міністрів чи, не дай Бог, за президента. Тому моє завдання - подивитись, як ті рішення, в тому числі по розведенню сил, виконуються", - сказав Кучма.

Командувач Операції Об'єднаних Сил Олександр Сирський доповів щодо ситуації в зоні ООС загалом та відносно дій ЗСУ в районі Станиці Луганської в контексті імплементації Рамкового рішення ТКГ.

 

Оліфер повідомила, що Кучма спілкувався з українськими військовими, які несуть службу в зоні ООС, із прикордонниками, які працюють на КПВВ, та з місцевими мешканцями і місцевою владою.

"Леонід Данилович поінформував, що відповідно до рішення президента на початку наступного тижня до Станиці Луганської приїде спеціальна урядова комісія, яка має визначити перелік соціально-економічних проблем цієї прифронтової території та окреслити шляхи їх вирішення", - йдеться у тексті.

Пізніше про робочу поїздку Кучми до Луганської області повідомив також сайт президента.

Нагадаємо:

  • 26 червня штаб операції Об’єднаних сил повідомив про перший етап відводу українських підрозділів під наглядом місії ОБСЄ у Станиці Луганській.
  • Спецпредставник США з питань України Курт Волкер привітав цей крок.
  • У штабі наголосили, що відведення українських підрозділів у Станиці Луганській не послаблює оборонні можливості українських військових на цій ділянці.
  • Російське видання ТАСС, посилаючись на представників незаконного збройного формування "ЛНР", повідомило, що бойовики також розпочали розведення сил і засобів на ділянці номер один "Станиця Луганська".
  • 27 червня штаб ООС повідомив, що в районі Станиці Луганської російсько-окупаційні війська завершили перший етап відведення своїх підрозділів – відійшли від пішохідного мосту.
  • 21 вересня 2016 року учасники Тристоронньої контактної групи підписали рамковий документ про розведення сил і засобів на Донбасі на трьох ділянках фронту - у районі Золотого, Станиці Луганської на ділянці Петрівське-Богданівка, якщо там протягом певного періоду не буде обстрілів. 
  • Українська армія і бойовики в районі КПВВ повинні відійти від займаних позицій на 1 кілометр углиб.

Українська правда

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Теми: КучмаЛуганська область
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