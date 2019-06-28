Кучма проверил разведение сил в Станице Луганской

Руководитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма в Луганской области проверил выполнение договоренностей по разведению сил в районе Станицы Луганской.

Фото с Facebook Олифер

Об этом сообщила в Facebook его пресс-секретарь Дарка Олифер.

По ее словам, главной целью поездки было увидеть состояние дел непосредственно на линии соприкосновения в районе Станицы Луганской, где в соответствии с Рамочным решением ТКГ должно быть завершено разведение сил и средств.

"Хочу еще раз подчеркнуть, чтобы у вас не было неправильной мысли: я только уполномоченный президента в Трехсторонний контактной группе в Минске. Так что я не приехал сюда решать вопрос за Кабинет министров или, не дай Бог, за президента. Поэтому моя задача - посмотреть, как те решения, в том числе по разведению сил, выполняются", - сказал Кучма.

Командующий Операцией Объединенных Сил Александр Сирский доложил о ситуации в зоне ООС в целом и относительно действий ВСУ в районе Станицы Луганской в ​​контексте имплементации рамочного решения ТКГ.

Олифер сообщила, что Кучма общался с украинскими военными, которые несут службу в зоне ООС, с пограничниками, работающими на КПВВ, и с местными жителями и местными властями.

"Леонид Данилович сообщил, что согласно решению президента, в начале следующей недели в Станицу Луганскую приедет специальная правительственная комиссия, которая должна определить перечень социально-экономических проблем этой прифронтовой территории и наметить пути их решения", - говорится в сообщении.

Позже о рабочей поездке Кучмы в Луганскую область сообщил также сайт президента.

Напомним: