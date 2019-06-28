Кучма проверил разведение сил в Станице Луганской
Руководитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма в Луганской области проверил выполнение договоренностей по разведению сил в районе Станицы Луганской.
Об этом сообщила в Facebook его пресс-секретарь Дарка Олифер.
По ее словам, главной целью поездки было увидеть состояние дел непосредственно на линии соприкосновения в районе Станицы Луганской, где в соответствии с Рамочным решением ТКГ должно быть завершено разведение сил и средств.
"Хочу еще раз подчеркнуть, чтобы у вас не было неправильной мысли: я только уполномоченный президента в Трехсторонний контактной группе в Минске. Так что я не приехал сюда решать вопрос за Кабинет министров или, не дай Бог, за президента. Поэтому моя задача - посмотреть, как те решения, в том числе по разведению сил, выполняются", - сказал Кучма.
Командующий Операцией Объединенных Сил Александр Сирский доложил о ситуации в зоне ООС в целом и относительно действий ВСУ в районе Станицы Луганской в контексте имплементации рамочного решения ТКГ.
Олифер сообщила, что Кучма общался с украинскими военными, которые несут службу в зоне ООС, с пограничниками, работающими на КПВВ, и с местными жителями и местными властями.
"Леонид Данилович сообщил, что согласно решению президента, в начале следующей недели в Станицу Луганскую приедет специальная правительственная комиссия, которая должна определить перечень социально-экономических проблем этой прифронтовой территории и наметить пути их решения", - говорится в сообщении.
Позже о рабочей поездке Кучмы в Луганскую область сообщил также сайт президента.
Напомним:
- 26 июня штаб операции Объединенных сил сообщил о первом этапе отвода украинских подразделений под наблюдением миссии ОБСЕ в Станице Луганской.
- Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер приветствовал этот шаг.
- В штабе отметили, что отвод украинских подразделений в Станице Луганской не ослабляет оборонительные возможности украинских военных на этом участке.
- Российское издание ТАСС, ссылаясь на представителей незаконного вооруженного формирования "ЛНР", сообщило, что боевики также начали разведение сил и средств на участке номер один "Станица Луганская".
- 27 июня штаб ООС сообщил, что в районе Станицы Луганской российско-оккупационные войска завершили первый этап отвод своих подразделений - отошли от пешеходного моста.
- 21 сентября 2016 года участники Трехсторонней контактной группы подписали рамочный документ о разведении сил и средств на Донбассе на трех участках фронта - в районе Золотого, Станицы Луганской на участке Петровское-Богдановка, если там в течение определенного периода не будет обстрелов.
- Украинская армия и боевики в районе КПВВ должны отойти от занимаемых позиций на 1 километр вглубь.