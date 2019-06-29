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Расследование: Третий подозреваемый в отравлении Скрипаля руководил операцией из Лондона

Суббота, 29 июня 2019, 01:58

Сотрудник ГРУ Денис Сергеев (агентурное имя Сергей Федотов), третий причастный к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери, руководил операцией из Лондона и постоянно отчитывался перед куратором из Москвы.

Об этом идет речь в расследовании The Insider и Bellingcat.

Благодаря биллингам телефона Сергеева, расследователи выяснили, что за два дня до отравления Скрипалей, 1 марта 2018 года, после короткого разговора по телефону с неким "Тимуром Агафоновым" ГРУшник забронировал билет на ближайший рейс в Лондон. На следующее утро, уже перед вылетом, Сергеев созванивался с неким человеком и разговаривал с ним 3 минуты. В ближайшие дни он держал постоянную связь с этим абонентом.

В базе данных абонентов этот номер значится как "незарегистрированный". Это необычно, ведь все российские СИМ-карты регистрируются только на людей с конкретными паспортными данными. Также в телефонной базе удалены все метаданные о звонках этого абонента (логи IMEI/IMSI, номера сотовых вышек и т.д.). В одном из приложений по обмену контактными данными этот номер значится под именем "Амир — Москва".

2 марта Сергеев прибыл в Лондон и сразу отзвонился "Амиру". Находясь в Великобритании, он разговаривал только с этим абонентом.

С этого момента Сергеев вел активную переписку, в основном используя защищенные мессенджеры. Судя по размеру пересылаемых и получаемых им файлов, это были в основном фотографии. В этот день он еще дважды звонил "Амиру" — через час после заселения и вечером, в районе 20:49, причем звонок длился почти 9 минут. Этот звонок происходит примерно через час после того, как двое сотрудников ГРУ под именами Руслан Боширов и Александр Петров (настоящие имена Анатолий Чепига и Александр Мишкин) заселились в лондонскую гостиницу.

На следующий день, после очередного разговора с "Амиром", Сергеев, Чепига и Мишкин, вероятно, встретились в районе Oxford circus. Точной информации об этом нет, но данные о передвижениях Сергеева свидетельствуют о том, что он был там около 11:30. Мишкин и Чепига в своем известном интервью редактору ИА "Россия сегодня" Маргарите Симоньян признали, что в этот день тоже были в районе Oxford Circus (якобы чтобы купить там кроссовки). 

В тот день Сергеев еще трижды разговаривал с "Амиром". Последние 2 раза - сразу после того, как Боширов и Петров вернулись из первой поездки в Солсбери.

В день отравления, 4 марта, Сергеев в течение минуты разговаривал с "Амиром", после чего в 10:20 получил либо отправил файл размером около 8 мб (скорее всего, это фотография). Ровно в это время Мишкин и Чепига выехали в Солсбери, вооруженные ядом в флакончике от духов "Нина Ричи". Через несколько часов, снова после разговора с "Амиром", Сергеев вылетел в Москву.

Данные о передвижениях Сергеева в Москве показывают, что он ежедневно приезжал в офис по адресу Хорошевское шоссе, 76 (штаб квартира ГРУ). Примечательно, что даже после того, как он засветился как фигурант отравления в Солсбери, он продолжил ходить на работу.

Источники программы BBC Newsnightу утверждают, что Сергеев служит в ранге генерал-майора, что подтверждает выводы The Insider и Bellingcat о том, что он руководил действиями Чепиги и Мишкина.

Читайте больше про экс-грушника "История двойного шпиона Скрипаля: вино, вербовка и месть Кремля"

и про подозреваемых русских "Боширов"-Чепига и "Петров"-Мишкин. Что известно о приключениях "Солсберийского туристов"

Напоминаем:

  • 66-летнего Скрипаля вместе с дочерью отравили 4 марта в Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок". Они были доставлены в отдел интенсивной терапии окружной больницы Солсбери.
  • Юлию Скрипаль выписали 9 апреля и переместили в безопасное место. Она передала СМИ видеообращение.
  • Бывший разведчик Сергей Скрипаль после покушения ни разу не появлялся в СМИ или на публике.
  • 5 сентября британские прокуроры назвали имена двух россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это – Александр Петров и Руслан Боширов. Прокуроры отметили, что их настоящие имена могут быть другими.
  • Журналисты узнали, что один из подозреваемых в отравлении скрипача, называл себя "Русланом Бошировим", на самом деле зовут Анатолий Чепига. Он – полковник ГРУ и награжден званием "Героя РФ".
  • Журналист Сергей Канев, который участвовал в расследовании, заявил, что Чепига-Боширов участвовал в эвакуации Януковича в Россию.
  • Вторым подозреваемым, по мнению журналистов, Александром Петровым, является военный врач и полковник ГРУ РФ Александр Евгеньевич Мишкин. Журналисты обнаружили, что он неоднократно ездил в Украину, в частности во время Майдана 2013 года, и в непризнанную Приднестровскую республику.
  • Президент РФ якобы вручил Мишкину награду во второй половине 2014 года. Люди, знакомые с его семьей, считают, что Мишкина наградили за деятельность "или в Крыму, или в отношении Януковича".
  • Также в Bellingcat заявили, что сотрудники ГРУ РФ Александр Мишкин и Анатолий Чепига участвовали в захвате госучреждений на Донбассе.
  • Позже стало известно о еще одном российском подозреваемом, известном под вымышленным именем "Сергей Федотов".
  • В феврале 2019 года полиция Великобритании заявила, что ведет расследование в отношении еще двух российских агентов, подозреваемых в отравлении в Солсбери. Общее количество возможных российских участников попытки убийства Скрипалей составляет пять человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СкрипальРосcияВеликобритания
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