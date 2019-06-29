Одного зі звільнених з полону бойовиків забрали в СБУ, прокуратуру, поліцію і відпустили

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Субота, 29 червня 2019, 16:59

Звільнений напередодні з полону бойовиків ОРДЛО Дмитро Великий, який перебуває у розшуку за дезертирство, був доставлений в управління СБУ, військову прокуратури та відділення поліції у Павлограді, після чого повернувся додому.

Про це сам Великий заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

За його словами, в ніч на 29 червня до будинку, де мешкає Великий з батьками, прийшли співробітники Служба безпеки України.

"Вчора хвилин 15 побув з батьками, прибігли люди з автоматами, перестрибнули через паркан. ... Я сказав, що не втечу і щоб мені хоча б дали одягнутися, але не дали. Показали посвідчення, що вони співробітники СБУ", - заявив Великий і додав, що його повезли в СБУ і протримали там до 4 ранку.

"Я нікуди не ховався і говорив, що хочу поспілкуватися з нашими структурами, тому що у мене є інформація про хлопців, які там перебувають (у полоні у бойовиків - ред.)", - заявив Великий.

Він додав, що після СБУ його відвезли у військову прокуратуру, а звідти - до відділення поліції у Павлограді.

Великий зазначив, що відмовлявся відповідати на питання без адвоката, а до нього додзвонитися не могли.

Нагадаємо,

  • 28 червня до України з полону бойовиків ОРДЛО повернулися четверо полонених українців, серед яких - Дмитро Великий, Яків Веремейчик, Едуард Міхеєв та Максим Горяінов. До Києва вони дісталися з Мінська (Білорусь), куди їх доправили з Ростова-на-Дону (РФ).
  • У СБУ повідомили, що Великого раніше було оголошено у розшук за підозрою у дезертирстві.
  • Сам Великий у коментарі журналістам заявив, що його утримували у Макіївській колонії (МВК-32) та що він почувається добре. Він не став коментувати обставини, як потрапив у полон та факт свого перебування у розшуку.

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Теми: полонені ОРДЛО поліція СБУ


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