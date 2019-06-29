Одного из освобожденных из плена боевиков забрали в СБУ, прокуратуру, полицию и отпустили
Освобожденный накануне из плена боевиков ОРДЛО Дмитрий Великий, который находится в розыске за дезертирство, был доставлен в управление СБУ, военную прокуратуру и отделение полиции в Павлограде, после чего вернулся домой.
Об этом сам Великий заявил в эфире телеканала "112 Украина".
По его словам, в ночь на 29 июня в дом, где проживает Великий с родителями, пришли сотрудники Служба безопасности Украины.
"Вчера минут 15 побыл с родителями, прибежали люди с автоматами, перепрыгнули через забор. ... Я сказал, что не убегу и чтобы мне хотя бы дали одеться, но не дали. Показали удостоверения, что они сотрудники СБУ", - заявил Великий и добавил, что его повезли в СБУ и продержали там до 4 утра.
"Я никуда не прятался и говорил, что хочу пообщаться с нашими структурами, потому что у меня есть информация о ребятах, которые там находятся (в плену у боевиков - ред.)", - заявил Великий.
Он добавил, что после СБУ его увезли в военную прокуратуру, а оттуда - в отделение полиции в Павлоград.
Великий отметил, что отказывался отвечать на вопросы без адвоката, а до него дозвониться не могли.
Напомним,
- 28 июня в Украину из плена боевиков ОРДЛО вернулись четверо пленных украинцев, среди которых - Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов. В Киев они добрались из Минска (Беларусь), куда их доставили из Ростова-на-Дону (РФ).
- В СБУ сообщили, что Великий ранее был объявлен в розыск по подозрению в дезертирстве.
- Сам Великий в комментарии журналистам заявил, что его удерживали в Макеевской колонии (МВК-32) и что он чувствует себя хорошо. Он не стал комментировать обстоятельства, как попал в плен и факт своего пребывания в розыске.