В СБУ розповіли, чому і як "завітали" до звільненого з полону українця

У Службі безпеки України повідомили, що доправили звільненого з полону бойовиків громадянина України Дмитра Великого до військової прокуратури "у відповідності до чинного законодавства".

Про це йдеться у повідомленні СБУ, яке оприлюднено 29 червня.

"Співробітники СБУ встановили, що один із громадян, звільнених бойовиками 28 червня, перебуває в Україні у розшуку за підозрою у вчинені злочину, передбаченого ч. 4 ст. 407 КК (Самовільне залишення військової частини або місця служби)", - заявили в СБУ.

"Після прильоту в аеропорт "Київ", співробітники СБУ дали можливість громадянину зустрітися з батьками у Павлоградському районі Дніпропетровщини, після чого у відповідності до чинного законодавства він був переданий СБУ слідчому військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону, який веде цю справу", - йдеться у повідомленні.

У відомстві також заявили, що "жодних порушень прав громадянина при супроводженні до військової прокуратури не відбувалося".

"Рішення щодо подальших процесуальних дій прийматиметься військовою прокуратурою", - додали в СБУ.

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