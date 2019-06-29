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В СБУ розповіли, чому і як "завітали" до звільненого з полону українця

Субота, 29 червня 2019, 18:31
В СБУ розповіли, чому і як завітали до звільненого з полону українця

У Службі безпеки України повідомили, що доправили звільненого з полону бойовиків громадянина України Дмитра Великого до військової прокуратури "у відповідності до чинного законодавства". 

Про це йдеться у повідомленні СБУ, яке оприлюднено 29 червня. 

"Співробітники СБУ встановили, що один із громадян, звільнених бойовиками 28 червня, перебуває в Україні у розшуку за підозрою у вчинені злочину, передбаченого ч. 4 ст. 407 КК (Самовільне залишення військової частини або місця служби)", - заявили в СБУ.

"Після прильоту в аеропорт "Київ", співробітники СБУ дали можливість громадянину зустрітися з батьками у Павлоградському районі Дніпропетровщини, після чого у відповідності до чинного законодавства він був переданий СБУ слідчому військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону, який веде цю справу", - йдеться у повідомленні.

У відомстві також заявили, що "жодних порушень прав громадянина при супроводженні до військової прокуратури не відбувалося".

"Рішення щодо подальших процесуальних дій прийматиметься військовою прокуратурою", - додали в СБУ. 

Нагадаємо,

  • 28 червня до України з полону бойовиків ОРДЛО повернулися четверо полонених українців, серед яких - Дмитро Великий, Яків Веремейчик, Едуард Міхеєв та Максим Горяінов. До Києва вони дісталися з Мінська (Білорусь), куди їх доправили з Ростова-на-Дону (РФ).
  • У СБУ повідомили, що Великого раніше було оголошено у розшук за підозрою у дезертирстві.
  • Великий у коментарі журналістам не став коментувати обставини, як потрапив у полон та факт свого перебування у розшуку.
  • 29 червня Великий заявив, що представники СБУ прийшли до його оселі в ніч на 29 червня, доправили в управління СБУ, де тримали до 4 години ранку. Після цього Великого доправили до військової прокуратури та відділення поліції у Павлограді. 

Українська правда

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Теми: СБУполоненіРосія
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