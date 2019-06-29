В СБУ рассказали, почему и как "посетили" освобожденного из плена украинца

В Службе безопасности Украины заявили, что доставили освобожденного из плена боевиков гражданина Украины Дмитрия Великого в военную прокуратуру "в соответствии с действующим законодательством".

Об этом говорится в сообщении СБУ, которое обнародовано 29 июня.

"Сотрудники СБУ установили, что один из граждан, освобожденных боевиками 28 июня, находится в Украине в розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 407 УК (самовольное оставление воинской части или места службы)", - заявили в СБУ.

"После прилета в аэропорт "Киев" сотрудники СБУ дали возможность гражданину встретиться с родными в Павлоградском районе Днепропетровской обл., после чего в соответствии с действующим законодательством он был передан СБУ следователю военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона, который ведет это дело", - говорится в сообщении.

В ведомстве также заявили, что "никаких нарушений прав гражданина при сопровождении в военную прокуратуру не происходило".

"Решение о дальнейших процессуальных действий будет приниматься военной прокуратурой", - добавили в СБУ.

Напомним,