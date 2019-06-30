"Слуга народу" судиться з ЦВК через "своїх" клонів

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Неділя, 30 червня 2019, 15:59
фото - УНІАН

Партія "Слуга Народу" у судовому порядку вимагає від Центральної виборчої комісії не допустити появу в бюлетенях інформації про партійність кандидатів-клонів. 

Про це 30 червня повідомили у Telegram-каналі "СН". 

Зазначається, що відповідний позов подано до Шостого апеляційного адміністративного суду, який розгляне його у неділю. 

"Зобов’язати ЦВК внести зміни до постанови від 26 червня 2019 року №1345 ... та вказати відомості про партійність кандидатів у нардепи, які включені до виборчих бюлетенів для голосування в одномандатних виборчих округах, шляхом зазначення відомостей "безпартійний", - йдеться у позові. 

Зокрема, йдеться про кандидатів в ОВО №206 Сергія Третяка, №94 Миколу Підгурського,  №133 - Олександра Зелінського, №206 Сергія Косяна, №133 - Дмитра Анциферова, №133 Альону Гринько, №133 Артема Дмитрука, №199 Олега Бойка, №145 Олега Петровця. 

Нагадаємо, 

  • Дострокові парламентські вибори відбудуться 21 липня. 
  • Партія "Слуга народу" подала до Центральної виборчої комісії документи 199 кандидатів в одномандатних округах.
  • Згодом політсила оприлюднила список своїх кандидатів на мажоритарних округах.
  • 21 червня у КВУ повідомили, що в одномандатних округах масово реєструються кандидати-клони партії "Слуга народу".
  • Низка осіб у різних регіонах балотуються як самовисуванці "Слуги народу", щоправда, не від партії, а від різноманітних громадських організацій, благодійних фондів, приватних підприємств із такою назвою.
  • 25 червня представники партії "Слуга народу" звернулися до МВС із заявою про кримінальне правопорушення щодо реєстрації в одномандатних округах кандидатів, які незаконно використовують бренд політсили у виборчій кампанії.
  • 26 червня голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що на позачергових виборах до Верховної Ради зареєстровано 8 кандидатів з прізвищем Зеленський.

Українська правда

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Теми: вибори Слуга народу Зеленський ЦВК


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