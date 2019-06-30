"Слуга народу" судиться з ЦВК через "своїх" клонів

Партія "Слуга Народу" у судовому порядку вимагає від Центральної виборчої комісії не допустити появу в бюлетенях інформації про партійність кандидатів-клонів.

Про це 30 червня повідомили у Telegram-каналі "СН".

Зазначається, що відповідний позов подано до Шостого апеляційного адміністративного суду, який розгляне його у неділю.

"Зобов’язати ЦВК внести зміни до постанови від 26 червня 2019 року №1345 ... та вказати відомості про партійність кандидатів у нардепи, які включені до виборчих бюлетенів для голосування в одномандатних виборчих округах, шляхом зазначення відомостей "безпартійний", - йдеться у позові.

Зокрема, йдеться про кандидатів в ОВО №206 Сергія Третяка, №94 Миколу Підгурського, №133 - Олександра Зелінського, №206 Сергія Косяна, №133 - Дмитра Анциферова, №133 Альону Гринько, №133 Артема Дмитрука, №199 Олега Бойка, №145 Олега Петровця.

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