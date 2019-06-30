"Слуга народа" судится с ЦИК из-за "своих" клонов
Партия "Слуга народа" в судебном порядке требует от Центральной избирательной комиссии не допустить появление в бюллетенях информации о партийности кандидатов-клонов.
Об этом 30 июня сообщили в Telegram-канале "СН".
Отмечается, что соответствующий иск подан в Шестой апелляционный админсуд, который рассмотрит его в воскресенье.
"Обязать ЦИК внести изменения в постановление от 26 июня 2019 №1345 ... и указать сведения о партийности кандидатов в нардепы, которые включены в избирательные бюллетени для голосования в одномандатных избирательных округах, путем указания сведений "беспартийный", - говорится в иске.
В частности, речь идет о кандидатах в ОИО №206 Сергее Третьяке, в №94 - Николае Пидгурском, в ОИО №133 - Александре Зелинском, №206 - Сергее Косяне, №133 - Дмитрие Анциферове, №133 - Алене Гринько, №133 Артеме Дмитруке, №199 Олеге Бойко, №145 - Олеге Петровце.
Напомним,
- Досрочные парламентские выборы состоятся 21 июля.
- Партия "Слуга народа" подала в ЦИК документы 199 кандидатов в одномандатных округах.
- Впоследствии политсила обнародовала список кандидатов в мажоритарных округах.
- 21 июня в КИУ сообщили, что в одномандатных округах массово регистрируются кандидаты-клоны партии "Слуга народа".
- Ряд лиц в различных регионах баллотируются как самовыдвиженцы "Слуги народа", правда, не от партии, а от различных общественных организаций, благотворительных фондов, частных предприятий с таким названием.
- 25 июня представители партии "Слуга народа" обратились в МВД с заявлением об уголовном правонарушении относительно регистрации в одномандатных округах кандидатов, которые незаконно используют бренд политсилы в избирательной кампании.
- 26 июня председатель ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что на внеочередных выборах в Верховную Раду зарегистрировано 8 кандидатов с фамилией Зеленский.