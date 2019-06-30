"Слуга народа" судится с ЦИК из-за "своих" клонов

Партия "Слуга народа" в судебном порядке требует от Центральной избирательной комиссии не допустить появление в бюллетенях информации о партийности кандидатов-клонов.

Об этом 30 июня сообщили в Telegram-канале "СН".

Отмечается, что соответствующий иск подан в Шестой апелляционный админсуд, который рассмотрит его в воскресенье.

"Обязать ЦИК внести изменения в постановление от 26 июня 2019 №1345 ... и указать сведения о партийности кандидатов в нардепы, которые включены в избирательные бюллетени для голосования в одномандатных избирательных округах, путем указания сведений "беспартийный", - говорится в иске.

В частности, речь идет о кандидатах в ОВО №206 Сергее Третьяке, №94 Николае Пидгурском, №133 - Александре Зелинском, №206 Сергее Косяне, №133 - Дмитрие Анциферове, №133 Алене Гринько, №133 Артеме Дмитруке, №199 Олеге Бойко, № 145 Олеге Петровце.