ЦИК дала номер партии Саакашвили

ЦИК внесла партию "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" в бюллетень под номером 22.

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

ЦВК внесла партію «Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі» у бюлетень під номером 22 без проведення жеребкування, внісши зміни у свою попередню постанову. pic.twitter.com/MYhxZSPxaj — Civil Network OPORA (@opora) 30 червня 2019 р.

Отмечается, что повторная жеребьевка, на которой настаивали представители партии, не проводилась.

"ЦИК внесла партию "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" в бюллетень под номером 22 без проведения жеребьевки, внеся изменения в свое предыдущее постановление", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, пресс-служба ЦИК объяснила, что 29 июня во исполнение решения Верховного Суда комиссия зарегистрировала кандидатов в народные депутаты по списку партии "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі", однако перед этим уже была проведена жеребьевка относительно очередности партий в избирательном бюллетене и утверждена форма, цвет и текст бюллетеня.

Поэтому 30 июня комиссией было проведено совещание с участием уполномоченных представителей политических партий в ЦИК с правом совещательного голоса, уполномоченных лиц, кандидатов в народные депутаты, зарегистрированных в ЗБВО и ОВО, при котором большинство из них высказались об отсутствии правовых оснований для проведения повторной жеребьевки.

"Кроме того, участники совещания указывали на то, что во время проведения агитации политические партии широко используют номера, определенные во время жеребьевки, как элемент идентификации политической партии в избирательном бюллетене", - добавили в ЦИК.

Кроме того, там отметили, что закон устанавливает ограничительный срок для проведения жеребьевки, а именно – до утверждения формы и текста избирательного бюллетеня (на нынешних внеочередных выборах народных депутатов - не позднее 26 июня 2019 года включительно), и не предусматривает возможности его возобновления.

"Учитывая указанное комиссия сочла целесообразным включить в избирательный бюллетень для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины позиции по политической партии "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі" под № 22 без проведения жеребьевки", - говорится в сообщении.

Поэтому комиссия внесла изменения в постановление ЦИК от 26 июня о форме, цвете и тексте избирательного бюллетеня.

Напомним: