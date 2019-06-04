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Усі 5 обвинувачених у замаху на Гандзюк визнали провину

Вівторок, 4 червня 2019, 01:44

Усі п’ятеро обвинувачених у вчиненні замаху на громадську активістку і чиновницю з Херсона Катерину Гандзюк визнали свою провину і пішли на угоду про визнання винуватості з прокурором.

Про це було заявлено на засіданні в Покровському райсуді Дніпропетровської області, де 3 червня розглядали справу, пише Радіо Свобода.

За даними обвинувачення, підозрюваний в організації нападу на Катерину Гандзюк Сергій Торбін на замовлення осіб, імена яких не називалися, схилив інших обвинувачених – Микиту Грабчука, Володимира Васяновича, В’ячеслава Вишневського та Віктора Горбунова – до участі в замаху.

Усі п’ятеро обвинувачених на запитання судді Олени Чорної відповіли, що визнають свою провину й підтверджують свою згоду на укладення угоди зі слідством.

Їхні захисники також зазначили, що угоди відповідають чинному законодавству.

Сторона обвинувачення просить засудити обвинувачених до наступних термінів позбавлення волі: Торбіна – до 6 років і 6 місяців, Грабчука – до 6 років, Вишневського та Васяновича – до 4 років, Горбунова – до 3 років.

Суд пішов до нарадчої кімнати для ухвалення вироку. Наступне засідання заплановане на 6 червня.

Нагадаємо:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
  • Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
  • У квітні стало відомо, що їм змінили підозру зі вбивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
  • 4 грудня 2018 року правоохоронці оголосили підозру в організації нападу на Гандзюк Олексію Левіну (Москалу), якого пов'язують з місцевою владою. Левіна оголосили в розшук, він переховується у Домінікані.
  • 11 лютого голові обласної ради Херсонської області Владиславу Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Гандзюк.
  • Однак пізніше прокуратура змінила Мангеру підозру на замовлення побиття.
  • Активісти і журналісти вважають причетними до вбивства Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука.

Теми: напад на Гандзюквбивствосуд
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