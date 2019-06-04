Усі 5 обвинувачених у замаху на Гандзюк визнали провину

Усі п’ятеро обвинувачених у вчиненні замаху на громадську активістку і чиновницю з Херсона Катерину Гандзюк визнали свою провину і пішли на угоду про визнання винуватості з прокурором.

Про це було заявлено на засіданні в Покровському райсуді Дніпропетровської області, де 3 червня розглядали справу, пише Радіо Свобода.

За даними обвинувачення, підозрюваний в організації нападу на Катерину Гандзюк Сергій Торбін на замовлення осіб, імена яких не називалися, схилив інших обвинувачених – Микиту Грабчука, Володимира Васяновича, В’ячеслава Вишневського та Віктора Горбунова – до участі в замаху.

Усі п’ятеро обвинувачених на запитання судді Олени Чорної відповіли, що визнають свою провину й підтверджують свою згоду на укладення угоди зі слідством.

Їхні захисники також зазначили, що угоди відповідають чинному законодавству.

Сторона обвинувачення просить засудити обвинувачених до наступних термінів позбавлення волі: Торбіна – до 6 років і 6 місяців , Грабчука – до 6 років, Вишневського та Васяновича – до 4 років, Горбунова – до 3 років.

Суд пішов до нарадчої кімнати для ухвалення вироку. Наступне засідання заплановане на 6 червня.

Нагадаємо: