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Труба розповів про хід розслідування вбивства 5-річної дитини

Середа, 5 червня 2019, 16:02

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що в рамках кримінального провадження щодо розслідування вбивства правоохоронцями 5-річного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому, були проведені допити та слідчі експерименти.

Про це він сказав під час звіту заступника генерального прокурора, голови Нацполіції і директора ДБР щодо інциденту.

"Наразі вже проведено більше 20 допитів свідків, 3 слідчих експерименти, два огляди місця події в рамках кримінального провадження", - сказав Труба.

Він додав, що також подано клопотання до суду про відсторонення підозрюваних від посад та призначено кілька судових експертиз.

Очільник ДБР наголосив, що хід розслідування кримінального провадження на його особистому контролі.

На питання, чи знайдена зброя, з якої стріляли в дитину, він відповів, що є підстави вважати, що постріл вчинений із дрібнокаліберної гвинтівки.

"Тому були проведені обшуки, у тому числі і в осіб, які могли сприяти злочину, але наразі зброя не знайдена", - сказав Труба.

Він також підтвердив, що підозрювані відмовились від змиття рук та експертизи на алкогольне сп'яніння і інформація про це є поки лише у свідченнях поліцейських, які першими прибули на місце злочину.

Очільник ДБР наголосив, що наразі у статусі підозрюваних лише двоє осіб, інші проходять як свідки. З ними був проведений слідчий експеримент і після комплексу слідчих дій, буде визначений їхній процесуальний статус.

Читайте більше: Що відомо про вбивство 5-річного Кирила і затриманих поліцейських на сьогодні

Нагадаємо:

  • 4 червня у великих містах України біля управлінь поліції пройшли масові пікети з вимогою до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова піти у відставку.
  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не збирається йти у відставку у зв'язку з вбивством 5-річної дитини.
  • Він розповів, що у дитину, яка отримала смертельні поранення у Переяслав-Хмельницькому 31 травня, стріляли з рушниці, а серед підозрюваних є жінка, яка сховала зброю.
  • Ситуація в суспільстві загострилася після трагедії в Переяслав-Хмельницькому на Київщині, де від пострілу з наразі невідомої зброї загинула 5-річна дитина. У злочині підозрюються двоє поліцейських.
  • 4 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Нацполіціі Сергій Князєв зустрілися з мамою і бабусею Кирила Тлявова, який помер від вогнепального поранення в голову.
  • Чиновники принесли свої співчуття і запевнили, що поліція надасть всю необхідну допомогу і візьме на себе витрати на поховання загиблого хлопчика.

Яна Міланова, УП
Теми: ТрубаДБРвбивстводіти
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