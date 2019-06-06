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Рада провалила відставку Грицака вслід за Клімкіним і Полтораком

Четвер, 6 червня 2019, 13:43
Рада провалила відставку Грицака вслід за Клімкіним і Полтораком

Верховна Рада не підтримала звільнення голови Служби безпеки Василя Грицака.

За його відставку проголосували лише 78 депутатів.

Сергій Власено від "Батьківщини" сказав, що їхня фракція підтримує звільнення силовика.

Водночас, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко зазначив, що Володимир Зеленський не вніс нову кандидатуру на посаду Грицака, та заявив, що президент "вже призначив голову СБУ", свого друга дитинства Івана Баканова, та дав йому звання лейтенанта.

Ляшко також звернувся до правоохоронних органів з проханням розслідувати "незаконні призначення" Баканова та очільника Адміністрації президента Андрій Богдана.

Олег Барна від "БПП" сказав, що президент має право вносити кадрові подання, однак він має пам’ятати про "відповідальність за державу і народ".

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заступився за очільника СБУ, сказавши, що "особисто Грицак виходив за лінію розмежування і особисто визволяв українських політв’язнів".

Самого глави Служби безпеки на засіданні ВР не було.

Нагадаємо:

  • У четвер парламент також провалив звільнення міністрів оборони Степана Полторака та закордонних справ Павла Клімкіна.
  • 30 травня у Верховній Раді не вистачило голосів для того, щоб відправити прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та весь склад Кабінету міністрів у відставку.
  • 20 травня голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що він, його заступники та члени команди подадуть на розгляд новообраному президенту Володимиру Зеленському рапорти про своє звільнення.
  • 22 травня Зеленський призначив першим заступником голови СБУ очільника партії "Слуга народу", свого друга дитинства і екс-юриста студії "Квартал 95" Івана Баканова.
  • Пізніше стало відомо, що Грицак буде у відпустці, і Баканов буде виконувати його обов’язки.

Соня Лукашова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ГрицакВерховна РадаСБУЗеленський
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