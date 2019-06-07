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Зеленський наступного тижня внесе подання щодо звільнення Луценка

П'ятниця, 7 червня 2019, 06:40

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня внесе у Верховну Раду 4 подання - щодо звільнення глав Міноборони, СБУ, МЗС та генпрокурора Юрія Луценка.

Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив представник Зеленського в Раді Руслан Стефанчук.

За його словами, після провалу голосування щодо звільнення керівників СБУ, МЗС та Міноборони президент планує внести не 3, а 4 подання, одне з яких - про звільнення Луценка.

"Ми будемо показувати, що в ситуації, в якій сьогодні є абсолютне нерозуміння і несприйняття позиції президента, президент буде наполягати, що це в межах його конституційних повноважень, і будемо очікувати плідної реакції з боку Верховної Ради", - підкреслив він.

Представник Зеленського у Раді додав, що той має кандидатури на посади глав МЗС, СБУ, ГПУ і Міноборони, але називати їх не став.

За словами Стефанчука, "по деяких напрямках є декілька кандидатур".

"Єдине, що я можу гарантувати, що не буде тривалого розриву між звільненням і призначенням. Це буде внесено одразу", - додав він.

Нагадаємо:

  • Раніше у команді переможця президентських виборів Володимира Зеленського заявляли, що чинний генеральний прокурор Юрій Луценкоповинен залишити свій пост.
  • Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що готовий поділитися з новообраним президентом України Володимиром Зеленським своїм баченням в питаннях боротьби з корупцією, у подоланні монополізму та щодо інших питань.
  • Луценко заявляв, що не вбачає підстав писати заяву про відставку, але якщо парламент висловить йому недовіру, сприйме це нормально.
  • Луценко заявив, що піде у відставку після парламентських виборів.
  • У четвер, 6 червня, парламент провалив звільнення міністрів оборони Степана Полторака, закордонних справ Павла Клімкіна та голови СБУ Василя Грицака.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийЛуценкоВерховна Рада
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