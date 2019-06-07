Зеленський наступного тижня внесе подання щодо звільнення Луценка
Президент України Володимир Зеленський наступного тижня внесе у Верховну Раду 4 подання - щодо звільнення глав Міноборони, СБУ, МЗС та генпрокурора Юрія Луценка.
Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив представник Зеленського в Раді Руслан Стефанчук.
За його словами, після провалу голосування щодо звільнення керівників СБУ, МЗС та Міноборони президент планує внести не 3, а 4 подання, одне з яких - про звільнення Луценка.
"Ми будемо показувати, що в ситуації, в якій сьогодні є абсолютне нерозуміння і несприйняття позиції президента, президент буде наполягати, що це в межах його конституційних повноважень, і будемо очікувати плідної реакції з боку Верховної Ради", - підкреслив він.
Представник Зеленського у Раді додав, що той має кандидатури на посади глав МЗС, СБУ, ГПУ і Міноборони, але називати їх не став.
За словами Стефанчука, "по деяких напрямках є декілька кандидатур".
"Єдине, що я можу гарантувати, що не буде тривалого розриву між звільненням і призначенням. Це буде внесено одразу", - додав він.
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