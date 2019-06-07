"Слуга народу" перенесла з’їзд, через шквал охочих стати депутатом
Пропрезидентська партія "Слуга народу" перенесла з’їзд із суботи на неділю, 9 червня, бо не встигає розглянути анкети всіх охочих балотуватися від партії в мажоритарних округах.
Про це 7 червня повідомляє прес-служба партії.
"Нам потрібен ще один додатковий день, щоб завершити розгляд анкет тих, хто висловив бажання балотуватися від партії в мажоритарних округах. Адже ми отримали понад 3,5 тис. заявок!", - пояснили в партії.
Відзначається, що всі анкети мають бути ретельно опрацьовані, щоб "обрати найбільш достойних кандидатів".
На з‘їзді партії 9 червня мають представити кандидатів по мажоритарних округах, список партії з 225 осіб та програму партії.
Кандидати до партії повинні були подати анкету та концепти законопроектів, які вони хочуть реалізувати у ВР, також вони мають проговорити своє бачення роботи в комітетах ВР.
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Нагадаємо:
- 29 травня "Слуга народу" запустила сайт, де пропонувала охочим стати кандидатами у нардепи по мажоритарному округу, майбутніми політичними діячами чи волонтерами партії.
- 27 травня керівник виборчого штабу "Слуги народу" Олександр Корнієнко повідомив, що партія хоче отримати однопартійну більшість у майбутній Верховній Раді за результатами дострокових виборів 21 липня.
- Зокрема повідомлялося, що до Верховної Ради планує балотуватися актор студії "Квартал 95" Юрій Корявченков (Юзик), а також кілька учасників "Ліги сміху".
- 23 травня президент Володимир Зеленський заявив, що з 27 травня його команда запускає онлайн проект "Ліфт", який дозволить охочим презентувати свої ідеї з діджиталізації держави.
- 27 травня керівник виборчого штабу партії Зеленського "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що проект "Ліфт" можуть використати для відбору кандидатів у депутати Верховної Ради 9 скликання, адже призначено дострокові вибори.