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"Слуга народу" перенесла з’їзд, через шквал охочих стати депутатом

П'ятниця, 7 червня 2019, 12:29

Пропрезидентська партія "Слуга народу" перенесла з’їзд із суботи на неділю, 9 червня, бо не встигає розглянути анкети всіх охочих балотуватися від партії в мажоритарних округах.

Про це 7 червня повідомляє прес-служба партії.

"Нам потрібен ще один додатковий день, щоб завершити розгляд анкет тих, хто висловив бажання балотуватися від партії в мажоритарних округах. Адже ми отримали понад 3,5 тис. заявок!", - пояснили в партії.

Відзначається, що всі анкети мають бути ретельно опрацьовані, щоб "обрати найбільш достойних кандидатів".

На з‘їзді партії 9 червня мають представити кандидатів по мажоритарних округах, список партії з 225 осіб та програму партії.

Кандидати до партії повинні були подати анкету та концепти законопроектів, які вони хочуть реалізувати у ВР, також вони мають проговорити своє бачення роботи в комітетах ВР.

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Нагадаємо:

  • 29 травня "Слуга народу" запустила сайт, де пропонувала охочим стати кандидатами у нардепи по мажоритарному округу, майбутніми політичними діячами чи волонтерами партії.
  • 27 травня керівник виборчого штабу "Слуги народу" Олександр Корнієнко повідомив, що партія хоче отримати однопартійну більшість у майбутній Верховній Раді за результатами дострокових виборів 21 липня.
  • Зокрема повідомлялося, що до Верховної Ради планує балотуватися актор студії "Квартал 95" Юрій Корявченков (Юзик), а також кілька учасників "Ліги сміху".
  • 23 травня президент Володимир Зеленський заявив, що з 27 травня його команда запускає онлайн проект "Ліфт", який дозволить охочим презентувати свої ідеї з діджиталізації держави.
  • 27 травня керівник виборчого штабу партії Зеленського "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що проект "Ліфт" можуть використати для відбору кандидатів у депутати Верховної Ради 9 скликання, адже призначено дострокові вибори.

Українська правда

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Теми: Слуга народупартіїВерховна РадавибориЗеленський
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