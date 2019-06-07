"Слуга народу" перенесла з’їзд, через шквал охочих стати депутатом

Пропрезидентська партія "Слуга народу" перенесла з’їзд із суботи на неділю, 9 червня, бо не встигає розглянути анкети всіх охочих балотуватися від партії в мажоритарних округах.

Про це 7 червня повідомляє прес-служба партії.

"Нам потрібен ще один додатковий день, щоб завершити розгляд анкет тих, хто висловив бажання балотуватися від партії в мажоритарних округах. Адже ми отримали понад 3,5 тис. заявок!", - пояснили в партії.

Відзначається, що всі анкети мають бути ретельно опрацьовані, щоб "обрати найбільш достойних кандидатів".

На з‘їзді партії 9 червня мають представити кандидатів по мажоритарних округах, список партії з 225 осіб та програму партії.

Кандидати до партії повинні були подати анкету та концепти законопроектів, які вони хочуть реалізувати у ВР, також вони мають проговорити своє бачення роботи в комітетах ВР.

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