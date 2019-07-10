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Печерський суд не дозволив арештувати майно Ющенка

Середа, 10 липня 2019, 12:04

Печерський райсуд Києва відмовив Генеральній прокуратурі в арешті майна колишнього президента України Віктора Ющенка.

Про це в інтерв’ю "Україні Молодій" розповів адвокат Ющенка Віталій Наум.

Захисник екс-президента вважає, що справа проти Ющенка і клопотання ГПУ про арешт його майна з’явилися під вибори і з метою піару.

"Ми вважаємо, що це, враховуючи, що незабаром ви­бори, хтось намагається зробити собі піар або приховати ті недоліки, відсутність результатів, які є в інших справах. Зрозуміло, що всі невдачі потрібно чимось перекривати, а постать Ющенка, вона якраз дозволяє сказати, що ми знайшли щось нове, ми рухаємось далі", - сказав Наум.

На його думку, ГПУ намагається "привернути увагу до одного, закривши очі на великі провалля в іншому".

Як повідомив у коментарі УП керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, таке рішення суд виніс 9 липня.

"Мотивації не знаємо, бо немає ще рішення суду. Це суддя Підпалий, який по деяких справах по півроку, по 8 місяців не віддає рішення. Але це дуже цікаво, тому що практично дуже складно знайти якісь аргументи для відмови, коли є підозра, коли у справі є збитки завдані, де санкція статті передбачає конфіскацію, є докази, що майно належить підозрюваному", - сказав Горбатюк.

Він додав, що коли з’явиться рішення суду, то аргументацію судді донесуть до суспільства.

Також ГПУ повторно клопотатиме про арешт майна.

"Однозначно. Єдине, не знаю процедури, чи воно оскаржується, але як мінімум повторно вносити не забороняє. Тому, думаю, один з цих варіантів у будь-якому випадку буде реалізований", - підсумував Горбатюк.

Нагадаємо:

  • Генеральна прокуратура висунула екс-президенту Віктору Ющенку підозру в розтраті майна у рамках справи про резиденцію "Межигір'я", яка була виведена з державної власності у 2007 році.
  • Ющенко відкидає звинувачення Генеральної прокуратури. Він уже був на допиті в ГПУ.
  • 5 липня стало відомо, що ГПУ просить суд накласти арешт на майно Ющенка.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЮщенкоЯнуковичМежигір’яГенпрокуратура
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