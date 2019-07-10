Печерский суд не разрешил арестовать имущество Ющенко

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Среда, 10 июля 2019, 12:04

Печерский райсуд Киева отказал Генеральной прокуратуре в аресте имущества бывшего президента Украины Виктора Ющенко.

Об этом в интервью "Украине Молодой" рассказал адвокат Ющенко Виталий Наум.

Защитник экс-президента считает, что дело против Ющенко и ходатайство ГПУ об аресте его имущества появились под выборы и с целью пиара.

"Мы считаем, что это, учитывая, что вскоре выборы, кто-то пытается сделать себе пиар или скрыть те недостатки, отсутствие результатов, которые есть в других делах. Понятно, что все неудачи нужно чем-то перекрывать, а фигура Ющенко, она как раз позволяет сказать, что мы нашли что-то новое, мы двигаемся дальше", - сказал Наум.

По его мнению, ГПУ пытается "привлечь внимание к одному, закрыв глаза на большие провалы в другом".

"Украинская правда" обратилась по комментарии по этому поводу к руководителю управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергею Горбатюку.

Напомним:

  • Генеральная прокуратура предъявила экс-президенту Виктору Ющенко подозрениев растрате имущества в рамках дела о резиденции "Межигорье", которая была выведена из государственной собственности в 2007 году.
  • Ющенко отвергает обвинения Генеральной прокуратуры. Он уже был на допросе в ГПУ.
  • 5 июля стало известно, что Генпрокуратура просит суд наложить арест на имущество Ющенко.

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Темы: Ющенко Янукович Межигорье Генпрокуратура


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