Печерский суд не разрешил арестовать имущество Ющенко

Печерский райсуд Киева отказал Генеральной прокуратуре в аресте имущества бывшего президента Украины Виктора Ющенко.

Об этом в интервью "Украине Молодой" рассказал адвокат Ющенко Виталий Наум.

Защитник экс-президента считает, что дело против Ющенко и ходатайство ГПУ об аресте его имущества появились под выборы и с целью пиара.

"Мы считаем, что это, учитывая, что вскоре выборы, кто-то пытается сделать себе пиар или скрыть те недостатки, отсутствие результатов, которые есть в других делах. Понятно, что все неудачи нужно чем-то перекрывать, а фигура Ющенко, она как раз позволяет сказать, что мы нашли что-то новое, мы двигаемся дальше", - сказал Наум.

По его мнению, ГПУ пытается "привлечь внимание к одному, закрыв глаза на большие провалы в другом".

"Украинская правда" обратилась по комментарии по этому поводу к руководителю управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергею Горбатюку.

Напомним: