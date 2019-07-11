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Клімкін дав пораду Зеленському щодо зустрічі з Путіним

Четвер, 11 липня 2019, 12:10

Міністр іноземних справ Павло Клімкін радить президенту Володимиру Зеленському зустрічатися з президентом РФ Володимиром Путіним за участю міжнародних партнерів України.

Про це він заявив в інтерв’ю "Громадському".

"Я однозначно був би за те, щоб ця зустріч була з нашими друзями і партнерами. На них потрібно покладатися. Іноді з ними теж непросто розмовляти, але вони нам у цій історії конче потрібні", - сказав Клімкін.

За його словами, можна розмовляти про те, яким може бути формат зустрічі – "нормандський, Штати, комбінація, ЄС".

"Але я однозначно раджу президенту Зеленському зустрічатися з Путіним за столом з нашими друзями і партнерами. Це такий мега знак оклику", - підсумував Клімкін.

Нагадаємо: 

  • 7 липня ведучий програми "Вести недели" на каналі "Россия 24" Дмитро Кісельов анонсував телеміст "Треба поговорити" на 12 липня спільно з телеканалом NewsOne, який входить до медіа-групи кума Путіна Віктора Медведчука.
  • Зеленський на це заявив, що замість телемосту з РФ треба говорити напряму з президентом країни-агресора Володимиром Путіним, і що він готовий до такої розмови за участю світових лідерів у Мінську.
  • У Кремлі заявили, що розглянуть пропозицію Зеленського про зустріч в Мінську разом з президентом Росії Володимиром Путіним за участі президентів США і Франції та прем'єра Британії Терези Мей.

"Українська правда" в Threads

Теми: КлімкінЗеленськийПутін
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