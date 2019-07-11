Клімкін дав пораду Зеленському щодо зустрічі з Путіним

Міністр іноземних справ Павло Клімкін радить президенту Володимиру Зеленському зустрічатися з президентом РФ Володимиром Путіним за участю міжнародних партнерів України.

Про це він заявив в інтерв’ю "Громадському".

"Я однозначно був би за те, щоб ця зустріч була з нашими друзями і партнерами. На них потрібно покладатися. Іноді з ними теж непросто розмовляти, але вони нам у цій історії конче потрібні", - сказав Клімкін.

За його словами, можна розмовляти про те, яким може бути формат зустрічі – "нормандський, Штати, комбінація, ЄС".

"Але я однозначно раджу президенту Зеленському зустрічатися з Путіним за столом з нашими друзями і партнерами. Це такий мега знак оклику", - підсумував Клімкін.

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