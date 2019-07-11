Климкин дал совет Зеленскому относительно встречи с Путиным
Четверг, 11 июля 2019, 12:10
Министр иностранных дел Павел Климкин советует президенту Владимиру Зеленскому встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным с участием международных партнеров Украины.
Об этом он заявил в интервью "Громадському".
"Я однозначно был бы за то, чтобы эта встреча была с нашими друзьями и партнерами. На них нужно полагаться. Иногда с ними тоже непросто разговаривать, но они нам в этой истории очень нужны", - сказал Климкин.
По его словам, можно говорить о том, каким может быть формат встречи – "нормандский, Штаты, комбинация, ЕС".
"Но я однозначно советую президенту Зеленскому встречаться с Путиным за столом с нашими друзьями и партнерами. Это такой мега восклицательный знак", - подытожил Климкин.
Напомним:
- 7 июля ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 24" Дмитрий Киселев анонсировал телемост "Надо поговорить" на 12 июля совместно с телеканалом NewsOne, который входит в медиа-группу кума Путина Виктора Медведчука.
- Зеленский на это заявил, что вместо телемоста с РФ надо говорить напрямую с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, и он готов к такому разговору с участием мировых лидеров в Минске.
- В Кремле заявили, что рассмотрят предложение Зеленского о встрече в Минске вместе с президентом России Владимиром Путиным с участием президентов США и Франции и премьера Великобритании Терезы Мэй.