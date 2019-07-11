Климкин дал совет Зеленскому относительно встречи с Путиным

787 просмотров
Четверг, 11 июля 2019, 12:10

Министр иностранных дел Павел Климкин советует президенту Владимиру Зеленскому встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным с участием международных партнеров Украины.

Об этом он заявил в интервью "Громадському".

"Я однозначно был бы за то, чтобы эта встреча была с нашими друзьями и партнерами. На них нужно полагаться. Иногда с ними тоже непросто разговаривать, но они нам в этой истории очень нужны", - сказал Климкин.

По его словам, можно говорить о том, каким может быть формат встречи – "нормандский, Штаты, комбинация, ЕС".

"Но я однозначно советую президенту Зеленскому встречаться с Путиным за столом с нашими друзьями и партнерами. Это такой мега восклицательный знак", - подытожил Климкин.

Напомним:

  • 7 июля ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 24" Дмитрий Киселев анонсировал телемост "Надо поговорить" на 12 июля совместно с телеканалом NewsOne, который входит в медиа-группу кума Путина Виктора Медведчука.
  • Зеленский на это заявил, что вместо телемоста с РФ надо говорить напрямую с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, и он готов к такому разговору с участием мировых лидеров в Минске.
  • В Кремле заявили, что рассмотрят предложение Зеленского о встрече в Минске вместе с президентом России Владимиром Путиным с участием президентов США и Франции и премьера Великобритании Терезы Мэй.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Климкин Зеленский Путин


powered by lun.ua
Материалы по теме
Климкин: С Лавровым говорил дважды про Крым и Донбасс, он стал очень циничным 11 июля 2019, 11:38
Климкин рассказал, почему не идет в Раду с Вакарчуком или Порошенко 11 июля 2019, 11:12
Комитет Рады поддержал увольнение Климкина и назначение Пристайко 11 июля 2019, 10:44
Все новости
Главные новости
Выборы в Раду: появилась социология за июль
Климкин рассказал, почему не идет в Раду с Вакарчуком или Порошенко
В Харькове восстановили скандальный памятник Жукову
Экстрадиция Фирташа: австрийское МИД изучает национальные интересы
Все новости
исследование

Друзья, а не родственники, делают людей счастливее

здоровье

Что стоит знать о гигиене мальчиков

Фото

"Люди – свиньи": 20 фотографий, которые вас гарантированно возмутят

Поиск по сайту
Архив
Весь архів