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Климкин дал совет Зеленскому относительно встречи с Путиным

Четверг, 11 июля 2019, 12:10

Министр иностранных дел Павел Климкин советует президенту Владимиру Зеленскому встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным с участием международных партнеров Украины.

Об этом он заявил в интервью "Громадському".

"Я однозначно был бы за то, чтобы эта встреча была с нашими друзьями и партнерами. На них нужно полагаться. Иногда с ними тоже непросто разговаривать, но они нам в этой истории очень нужны", - сказал Климкин.

По его словам, можно говорить о том, каким может быть формат встречи – "нормандский, Штаты, комбинация, ЕС".

"Но я однозначно советую президенту Зеленскому встречаться с Путиным за столом с нашими друзьями и партнерами. Это такой мега восклицательный знак", - подытожил Климкин.

Напомним:

  • 7 июля ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 24" Дмитрий Киселев анонсировал телемост "Надо поговорить" на 12 июля совместно с телеканалом NewsOne, который входит в медиа-группу кума Путина Виктора Медведчука.
  • Зеленский на это заявил, что вместо телемоста с РФ надо говорить напрямую с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, и он готов к такому разговору с участием мировых лидеров в Минске.
  • В Кремле заявили, что рассмотрят предложение Зеленского о встрече в Минске вместе с президентом России Владимиром Путиным с участием президентов США и Франции и премьера Великобритании Терезы Мэй.

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Темы: КлимкинЗеленскийПутин
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