Климкин дал совет Зеленскому относительно встречи с Путиным

Министр иностранных дел Павел Климкин советует президенту Владимиру Зеленскому встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным с участием международных партнеров Украины.

Об этом он заявил в интервью "Громадському".

"Я однозначно был бы за то, чтобы эта встреча была с нашими друзьями и партнерами. На них нужно полагаться. Иногда с ними тоже непросто разговаривать, но они нам в этой истории очень нужны", - сказал Климкин.

По его словам, можно говорить о том, каким может быть формат встречи – "нормандский, Штаты, комбинация, ЕС".

"Но я однозначно советую президенту Зеленскому встречаться с Путиным за столом с нашими друзьями и партнерами. Это такой мега восклицательный знак", - подытожил Климкин.

Напомним: