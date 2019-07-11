Рада во второй раз провалила увольнение Климкина
Верховная Рада во второй раз не смогла уволить министра иностранных дел Павла Климкина и не назначила на эту должность внешнеполитического советника президента Вадима Пристайко.
За увольнение Климкина проголосовали всего 160 нардепов из 226 необходимых.
Против проголосовал лишь нардеп "БПП" Владимир Арьев - глава украинской делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Председатель комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко выразила надежду, что Пристайко в должности министра не будет затягивать с назначением заместителей и инициирует ротацию послов.
При обсуждении нардепов удивило, почему Климкин хочет покинуть ведомство за несколько месяцев до смены правительства и не остается на для того, чтобы передать дела своему преемнику.
Каждая из фракций поддержала решение частично: "БПП" - 39 голосов (из 127 нардепов), "Народный фронт" - 33 из 79, внефракционные - 29 из 68, "Оппозиционный блок" - 16 из 39, "Самопомощь" - 15 из 25 , партия "Возрождение" - 4 из 25, ВО "Батькивщина" - 11 из 21, радикальная партия Олега Ляшко - 13 из 21, "Воля народа" - 0 из 17.
На заседании присутствовал Пристайко, Климкина не было.
На заседании не обошлось и без шуток. В частности, представителю президента в ВР Руслану Стефанчук рекомендовали ознакомить Владимира Зеленского с практикой ЕСПЧ, относительно темы люстрации в отношении выборных должностей, чтобы потом не пришлось краснеть на международной арене.
Вице-спикер ВР Ирина Геращенко отреагировала на ремарку так: "Просто, видимо, у Вас плохо с чувством юмора. Я думаю, что это была шутка, видите, все обещания, оказалось, что это была шутка нового президента и о тарифах, и о хорошем министре Климкине".
Вызывая к слову нардепа Оксану Юринец, Геращенко сказала: "Пожалуйста, Оксане Юринец не выключайте микрофон, она еще не люстрирована".
Таким образом Геращенко, которая планирует пройти в следующий парламент по списку "Европейской солидарности", отреагировала на предложение Зеленского внести в перечень должностей, подпадающих под люстрацию всех представителей власти, которые руководили страной с 2014 по 2019 годы.
Напомним:
- 17 мая Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
- Он сначала говорил, что планирует принять участие в выборах в Верховную Раду и стать нардепом, но изменил свои намерения. По его словам, он не идет на выборы с партиями экс-президента Петра Порошенко или певца Святослава Вакарчука, потому что не доверяет этим командам полностью.
- 6 июня Верховная Рада провалила голосование за увольнение Климкина, не поддержав ни его заявление, ни проект постановления, внесенный президентом Владимиром Зеленским.
- Депутаты обращали внимание, что новый президент просит уволить главу МИД, не предложив кандидатуру на замену.
- После этого Климкин заявил, что просил депутатов поддержать его заявление об отставке, но не собирается прятаться под стол и будет работать, пока продолжается "переходный период".
- 11 июня Зеленский внес в парламент представление на назначение главой МИД Украины своего нынешнего внешнеполитического советника Вадима Пристайко.
- 1 июля Климкин заявил, что прекращает работать в должности и уходит в "политическую отпуск".
- 11 июля парламент второй раз не смог уволить Климкин и не назначил на эту должность Пристайко.