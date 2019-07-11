Рада во второй раз провалила увольнение Климкина
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Четверг, 11 июля 2019, 17:10
Верховная Рада во второй раз не смогла уволить министра иностранных дел Павла Климкина и не назначила на эту должность внешнеполитического советника президента Вадима Пристайко.
За увольнение Климкина проголосовали всего 160 нардепов из 225 необходимых.
Председатель комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко выразила надежду, что Пристайко в должности министра не будет затягивать с назначения заместителей и сделает ротацию послов.
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Напомним:
- Представление на увольнение Климкина и назначения Пристайко Зеленский внес на рассмотрение депутатов 11 июня, но Рада провалила голосование об увольнении главы МИД.
- Ранее Зеленский раскритиковал ВР за то, что она до сих пор не уволила Климкина, даже после того, как он предложил кандидатуру Пристайко. По его словам, это привело к тому, что он узнает информацию о международных шагах "из интернета".
- 1 июля Климкин заявил, что прекращает работать в должности и уходит в "политический отпуск".
- Климкин ранее говорил, что планирует принять участие в выборах в Верховную Раду и стать нардепом, но изменил свои намерения. По его словам, он не идет на выборы с партиями экс-президента Петра Порошенко или певца Святослава Вакарчука, потому что не доверяет этим командам полностью.
Алена Мазуренко, УП
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