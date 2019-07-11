Рада во второй раз провалила увольнение Климкина

Верховная Рада во второй раз не смогла уволить министра иностранных дел Павла Климкина и не назначила на эту должность внешнеполитического советника президента Вадима Пристайко.

За увольнение Климкина проголосовали всего 160 нардепов из 225 необходимых.

Председатель комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко выразила надежду, что Пристайко в должности министра не будет затягивать с назначения заместителей и сделает ротацию послов.

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