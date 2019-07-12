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Ліквідована церква Філарета вимагає в суді нікому не віддавати Михайлівський собор

П'ятниця, 12 липня 2019, 11:58

Ліквідована Київська патріархія УПЦ КП просить суд заборонити передавати іншим особам у користування будинки Михайлівського Золотоверхого монастиря, а також інші об’єкти нерухомого майна.

Про це 12 липня повідомляє прес-служба Окружного адміністративного суду.

​УПЦ КП просить суд заборонити КМР та КМДА вчиняти будь-які дії щодо передачі в користування іншим особам, крім УПЦ КП, деяких об’єктів нерухомого майна, якими наразі користується ліквідована церква Філарета.

Йдеться про будинки Михайлівського Золотоверхого монастиря та церкви Успіння Богородиці Пирогощої.

Крім того позивач просить суд скасовувати реєстраційні дії та записи стосовно релігійних організацій: "Київська патріархія УПЦ КП", Свято-Феодосіївський чоловічий ставропігійний монастир Києва УПЦ КП, Видубицький чоловічий монастир Київської єпархії УПЦ КП, релігійна громада парафії Святого рівноапостольного великого князя Володимира київської єпархії УПЦ КП у Шевченківському районі Києва".

Наразі суд вирішує чи є правові підстави для забезпечення позову.

Нещодавно до суду надійшов позов до Мінкульту. У позові вимагали визнати нечинним наказ, яким втрачала силу реєстрація "Київської патріархії УПЦ КП", а також про нову редакцію статуту про управління УПЦ КП. 

Суд залишив цей позов без руху та дав позивачу 5 днів, з дня отримання відповідної ухвали, для усунення недоліків. Позов подали з порушеннями вимог ст. 160 КАСУ.

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Як Філарет пішов від Епіфанія і що тепер буде з ПЦУ

Нагадаємо:

  • 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники РПЦ (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять до ПЦУ.
  • Навесні Філарет почав стверджувати, що при переговорах про створення Єдиної церкви йому обіцяли негласне керівництво, але домовленості порушили.
  • Філарет також заявив, що Київський патріархат досі не ліквідований.
  • Священний синод ПЦУ позбавив Філарета прав єпархіального архієрея. 25 червня почесний патріарх створив власний синод КП – з єпископів, яким ПЦУ заборонила священнослужіння.
  • На 20 червня Філарет скликав "помісний собор", який "постановив відновити існування ліквідованої церкви і скасував визнання Православної церкви України".
  • На з’їзді 20 червня підтвердили, що главою УПЦ КП залишається Філарет. Крім того "синод" Філарета заявив про свої права на всі кошти і храми, які були у підпорядкуванні УПЦ КП.

Українська правда

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Теми: Філаретцеркватомос
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