Ликвидированная церковь Филарета требует в суде никому не отдавать Михайловский собор

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Пятница, 12 июля 2019, 11:58

Ликвидированная Киевская патриархия УПЦ КП просит суд запретить передавать другим лицам в пользование дома Михайловского Златоверхого монастыря, а также другие объекты недвижимого имущества.

Об этом 12 июля сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

УПЦ КП просит суд запретить КГС и КГГА не совершать любые действия по передаче в пользование другим лицам, кроме УПЦ КП, некоторых объектов недвижимого имущества, которыми сейчас пользуется ликвидированная церковь Филарета.

Речь идет о домах Михайловского Златоверхого монастыря и церкви Успения Богородицы Пирогощей.

Кроме того истец просит суд отменить регистрационные действия и записи о религиозных организациях: "Киевская патриархия УПЦ КП", Свято-Феодосиевский мужской ставропигиальный монастырь Киева УПЦ КП, Выдубицкий монастырь Киевской епархии УПЦ КП, религиозная община прихода Святого равноапостольного великого князя Владимира киевской епархии УПЦ КП в Шевченковском районе Киева".

Сейчас суд решает есть ли правовые основания для обеспечения иска.

Недавно в суд поступил иск в Минкульт. В иске требовали признать недействительным приказ, которым теряла силу регистрация "Киевской патриархии УПЦ КП", а также о новой редакции устава об управлении УПЦ КП.

Суд оставил этот иск без движения и дал истцу 5 дней со дня получения соответствующего постановления, для устранения недостатков. Иск подали с нарушениями требований ст. 160 КАСУ.

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Напомним:

  • 5 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь во главе с митрополитом Епифанием. Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы перешли к ПЦУ.
  • Весной Филарет стал утверждать, что при переговорах о создании Единой церкви ему обещали негласное руководство, но договоренности были нарушены.
  • Филарет также заявил, что Киевский патриархат до сих пор не ликвидирован.
  • Священный синод ПЦУ лишил Филарета прав епархиального архиерея. 25 июня почетный патриарх создал собственный синод КП - из епископов, которым ПЦУ запретила священнослужения.
  • На 20 июня Филарет созвал "поместный собор", который "постановил восстановить существования ликвидированной церкви и отменил признание Православной церкви Украины".
  • На съезде 20 июня подтвердили, что главой УПЦ КП остается Филарет. Кроме того "синод" Филарета заявил о своих правах на все средства и храмы, которые были в подчинении УПЦ КП.

Украинская правда

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Темы: Филарет церковь томос


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