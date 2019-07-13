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Зеленський відклав призначення скандального претендента главою Одещини: проведе конкурс

Субота, 13 липня 2019, 14:27
Зеленський відклав призначення скандального претендента главою Одещини: проведе конкурс

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки не буде призначати Андрія Андрейчикова главою Одеської ОДА. 

Про це Зеленський заявив 13 липня під час прес-конференції в Одесі, де глава держави перебуває з робочим візитом, повідомляє "Думська".

За словами Зеленського, він особисто знає Андрейчикова, але "є багато людей, які маніпулюють у засобах масової інформації".

Він зазначив, що кандидатура нового голови ОДА буде визначена на відкритому конкурсі, повідомили у прес-службі офісу президента. 

"У нас був дуже хороший експеримент у Львівській області. І не можемо ризикувати в Одесі. Ми проведемо конкурс. Дуже відповідальна місія. Не хочемо вас, одесити, підвести", - заявив Зеленський.

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Нагадаємо:

  • 26 червня уряд схвалив призначення восьми нових глав ОДА, запропонованих Зеленським. Серед них був Андрій Андрейчиков.
  • Як з’ясувала УП, він володіє бізнесом, що спеціалізується на металобрухті. Також Андрейчиков є співвласником іншої компанії разом із соратником проросійського нардепа-втікача Ігоря Маркова, бізнесменом, засудженим за наміри захоплення державної влади, та екс-нардепом, який спонсорував президентську кампанію Зеленського.
  • 26 червня біля будівлі облдержадміністрації в Одесі активісти влаштували протест проти призначення Андрейчикова на посаду голови Одеської ОДА. Сам Андрейчиков знайомство з Марковим заперечує. 
  • 7 липня Зеленський заявив, що може призначити голову Одеської ОДА за тиждень і не знає про зв'язки Андрейчикова з Марковим.

Теми: ЗеленськийОдеська область
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