Зеленський відклав призначення скандального претендента главою Одещини: проведе конкурс

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки не буде призначати Андрія Андрейчикова главою Одеської ОДА.

Про це Зеленський заявив 13 липня під час прес-конференції в Одесі, де глава держави перебуває з робочим візитом, повідомляє "Думська".

За словами Зеленського, він особисто знає Андрейчикова, але "є багато людей, які маніпулюють у засобах масової інформації".

Він зазначив, що кандидатура нового голови ОДА буде визначена на відкритому конкурсі, повідомили у прес-службі офісу президента.

"У нас був дуже хороший експеримент у Львівській області. І не можемо ризикувати в Одесі. Ми проведемо конкурс. Дуже відповідальна місія. Не хочемо вас, одесити, підвести", - заявив Зеленський.

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