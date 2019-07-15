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Генсек НАТО повідомив про нову ядерну ракету Росії

Понеділок, 15 липня 2019, 04:12

Росія розробила нову ядерну ракетну систему середньої дальності і розмістила її - в зоні її досяжності Берлін, Франкфурт і Мюнхен.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, передає Deutsche Welle.

Столтенберг не назвав точного місця базування зброї, проте підкреслив, що це пересувна ракетна система, яку легко приховати від систем стеження.

Генсек Північноатлантичного альянсу вважає, що Росія повинна зробити все, щоб зберегти життєздатність договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

"В іншому випадку вона буде нести повну відповідальність за припинення дії договору, в результаті чого світ стане менш стабільним для всіх нас", - вказав Йенс Столтенберг додавши, що Москва повинна використовувати свій останній шанс, щоб врятувати ".

Нагадаємо:

  • США вимагають, щоб Росія знищила усі ракети, які порушують Договір про ліквідацію ракет малої та середньої дальності (ДРСМД), а також пускові установки і пов'язане з ними обладнання.
  • У грудні 2018 року США дали РФ 60 днівна повернення до виконання договору ДРСМД. Після закінчення цього терміну США призупинять свої зобов'язання за Договором. 
  • 1 лютого Держсекретар США Майк Помпео заявив, що США виходятьз історичного договору про контроль над ядерними озброєннями епохи холодної війни через те, що Росія роками порушувала домовленості.
  • Якщо Росія не повернеться до виконання умов угоди, процес виходу завершиться через 6 місяців.
  • Президент РФ Володимир Путін пообіцяв США "дзеркальну відповідь".
  • Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про плани розробки нових типівракетних систем у найближчі два роки.
  • Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна буде змушена відповідати на нові виклики своєї безпеки і використовувати все, щоб захистити себе в умовах, коли Договір про ліквідацію ракет малої та середньої дальності не діє.



Теми: НАТОРосіяядерна зброя
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