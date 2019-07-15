Генсек НАТО сообщил о новой ядерной ракете России
Россия разработала новую ядерную ракетную систему средней дальности и разместила ее - в зоне ее досягаемости Берлин, Франкфурт и Мюнхен.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Deutsche Welle.
Столтенберг не назвал точного места базирования оружия, однако подчеркнул, что это передвижная ракетная система, которую легко скрыть от систем слежения.
Генсек Североатлантического альянса считает, что Россия должна сделать все, чтобы сохранить жизнеспособность договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
"В противном случае она будет нести полную ответственность за прекращение действия договора, в результате чего мир станет менее стабильным для всех нас", - указал Йенс Столтенберг добавив, что Москва должна использовать свой последний шанс, чтобы спасти".
Напомним:
- США требуют, чтобы Россия уничтожила все ракеты, которые нарушают договор, а также пусковые установки и связанное с ними оборудование.
- В декабре 2018 года США дали РФ 60 дней на возвращение к выполнению договора. По истечении этого строка США приостановят свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
- 1 февраля Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выходят из исторического договора о контроле над ядерными вооружениями эпохи холодной войны из-за того, что Россия годами нарушала договоренности.
- Если Россия не вернется к выполнению условий соглашения, процесс выхода завершится через 6 месяцев.
- Президент РФ Владимир Путинпообещал США "зеркальный ответ".
- Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планах разработки новых типовракетных систем в ближайшие два года.
- Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украинабудет вынуждена отвечать на новые вызовы своей безопасности и использовать все, чтобы защитить себя в условиях, когда Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности не действует.
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