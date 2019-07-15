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Бойовик ОРЛО отримав 8 років в'язниці

Понеділок, 15 липня 2019, 11:39

Джерело: прес-служба СБУ.

Кремінський районний суд Луганської області засудив бойовика так званої "ЛНР" до восьми років позбавлення волі.

Деталі: Мешканець окупованої Голубівки у травні 2017 року приєднався до лав проросійських терористів. У складі так званого 14-го мотострілкового батальйону "народної міліції ЛНР" чоловік брав безпосередню участь у бойових діях проти українських військових. 

Зокрема, зі зброєю в руках він ніс "бойові чергування" на опорних пунктах бойовиків, вів спостереження за позиціями Збройних Сил України. 

Кремінський районний суд Луганської області визнав його винним у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України ( створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній. Карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років).

Вирок набув законної сили. 

Що було раніше: Це вже не перший вирок щодо бойовиків окупованих районів Донецької і Луганської областей.

Зокрема, у червні Новоайдарський районний суд Луганської області засудив до восьми років позбавлення волі бойовика так званої "ЛНР".

Подібні вироки були і щодо бойовиків так званої "ДНР".  10 липня, одно з них засудили у Білорусі до двох років колонії. 

Українська правда
Теми: судСБУЛНР
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