РФ придумала хитрость, чтобы открыть жителям ОРДЛО границы – РосСМИ

Жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей разрешили получать российские загранпаспорта, где не будет информации о месте проживания и прежних гражданствах.

Об этом сообщили российскому изданию "РИА Новости" в ответе на запрос в МВД России.

"Состав сведений, вносимых в заграничные паспорта, не включает в себя сведения о ранее имевшемся иностранном гражданстве либо о месте проживания гражданина за пределами территории Российской Федерации", - заявили в российском ведомстве.

Отмечается, что такая информация не вносится во внутренние паспорта граждан РФ. Таким образом, понять, что владелец документа житель "ЛНР" и "ДНР" будет невозможно.

Также сообщается, что жители оккупированного Донбасса смогут получить российские загранпаспорта в любом регионе.

Решение МВД РФ скрыть место проживание жителей оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей связано с тем, что западные страны не признают этих псевдо "республик" и их документов.

Также на западе собираются не признавать документов, которые Россия начала раздавать жителям ОРДЛО в конце мая 2019 года, – внутренние паспорта России.

Напомним: