РФ придумала хитрость, чтобы открыть жителям ОРДЛО границы – РосСМИ
Жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей разрешили получать российские загранпаспорта, где не будет информации о месте проживания и прежних гражданствах.
Об этом сообщили российскому изданию "РИА Новости" в ответе на запрос в МВД России.
"Состав сведений, вносимых в заграничные паспорта, не включает в себя сведения о ранее имевшемся иностранном гражданстве либо о месте проживания гражданина за пределами территории Российской Федерации", - заявили в российском ведомстве.
Отмечается, что такая информация не вносится во внутренние паспорта граждан РФ. Таким образом, понять, что владелец документа житель "ЛНР" и "ДНР" будет невозможно.
Также сообщается, что жители оккупированного Донбасса смогут получить российские загранпаспорта в любом регионе.
Решение МВД РФ скрыть место проживание жителей оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей связано с тем, что западные страны не признают этих псевдо "республик" и их документов.
Также на западе собираются не признавать документов, которые Россия начала раздавать жителям ОРДЛО в конце мая 2019 года, – внутренние паспорта России.
Напомним:
- 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
- В Пенсионном фонде РФ заявили, что жители ОРДЛО, которые вступят в гражданство РФ по упрощенной процедуре, смогут получать российские пенсии только, если переедут в Россию. В то же время тем жителям ОРДЛО, которые получат российские паспорта, но останутся на территориях оккупированного Донбасса, "пенсии должна платить Украина".
- Министерство иностранных дел Украины назвало "юридически ничтожным" указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам в ОРДЛО и заявило, что это решение имеет целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине в после выборов.
- 14 июня в руководстве боевиков так называемой "Донецкой народной республики" заявили, что первая группа жителей пересекла границу с Россией для получения гражданства РФ.
- Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина никогда не признает гражданства, которое будет выдавать Россия украинцам, живущим на оккупированных территориях и призвал международных партнеров держаться такой же позиции.
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