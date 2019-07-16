КС признал конституционным закон об образовании
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Вторник, 16 июля 2019, 17:30
Конституционный суд во вторник признал конституционным закон "Об образовании".
Такую информацию "Украинской правде" подтвердил источник, близкий к рассмотрению вопроса.
Кроме того, о решении КС сообщила в Facebook министр образования Лилия Гриневич.
"Языковая статья закона Украины "Об образовании" признана конституционной", - написала Гриневич со ссылкой на "надежные источники, которым можно доверять".
В расписании работы суда указывается, что во вторник в закрытом режиме он рассматривал вопрос определения конституционности закона "Об образовании".
Дополняется...
Украинская правда
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