КС признал конституционным закон об образовании

Конституционный суд во вторник признал конституционным закон "Об образовании".

Такую информацию "Украинской правде" подтвердил источник, близкий к рассмотрению вопроса.

Кроме того, о решении КС сообщила в Facebook министр образования Лилия Гриневич.

"Языковая статья закона Украины "Об образовании" признана конституционной", - написала Гриневич со ссылкой на "надежные источники, которым можно доверять".

В расписании работы суда указывается, что во вторник в закрытом режиме он рассматривал вопрос определения конституционности закона "Об образовании".

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