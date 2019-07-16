КС признал конституционным закон об образовании
Конституционный суд во вторник признал конституционным закон "Об образовании".
Такую информацию "Украинской правде" подтвердил источник, близкий к рассмотрению вопроса.
Кроме того, о решении КС сообщила в Facebook министр образования Лилия Гриневич.
"Языковая статья закона Украины "Об образовании" признана конституционной", - написала Гриневич со ссылкой на "надежные источники, которым можно доверять".
В расписании работы суда указывается, что во вторник в закрытом режиме он рассматривал вопрос определения конституционности закона "Об образовании".
Обращение в КС об отмене закона подала еще в сентябре 2017 партия "Оппозиционный блок". Соответствующие документы в КС подал нардеп Александр Вилкул, а всего под обращением подписались 48 нардепов.
Особенно нардепов возмутила 7 статья закона "Об образовании", которая обязывала вести обучение на украинском языке.
Напомним:
- 5 сентября 2017 Верховная Рада приняла закон, который запускает образовательную реформу.
- Украинский закон возмутил ряд стран. В частности, Венгрия пожаловалась ОБСЕ, ООН и ЕС на украинский закон об образовании. Такой же намерение было в Болгарии, Румынии и Греции.
- В 2017 году Украина направила закон об образовании Венецианской комиссии для экспертизы.
- 11 декабря 2017 года Венецианская комиссия опубликовала решение о языковых положениях закона Украины "Об образовании".
- Документ содержал ряд рекомендации для Украины, но одновременно - считал, что права венгроязычного меньшинства и других меньшинств стран-членов ЕС могут быть соблюдены без внесения изменений в 7 статью закона, то есть той, которой устанавливается язык обучения.