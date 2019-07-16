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КС признал конституционным закон об образовании

Вторник, 16 июля 2019, 17:30

Конституционный суд во вторник признал конституционным закон "Об образовании".

Такую информацию "Украинской правде" подтвердил источник, близкий к рассмотрению вопроса.

Кроме того, о решении КС сообщила в Facebook министр образования Лилия Гриневич.

"Языковая статья закона Украины "Об образовании" признана конституционной", - написала Гриневич со ссылкой на "надежные источники, которым можно доверять".

В расписании работы суда указывается, что во вторник в закрытом режиме он рассматривал вопрос определения конституционности закона "Об образовании".

Обращение в КС об отмене закона подала еще в сентябре 2017 партия "Оппозиционный блок". Соответствующие документы в КС подал нардеп Александр Вилкул, а всего под обращением подписались 48 нардепов.

Особенно нардепов возмутила 7 статья закона "Об образовании", которая обязывала вести обучение на украинском языке.

Напомним:

  • 5 сентября 2017 Верховная Рада приняла закон, который запускает образовательную реформу.
  • Украинский закон возмутил ряд стран. В частности, Венгрия пожаловалась ОБСЕ, ООН и ЕС на украинский закон об образовании. Такой же намерение было в Болгарии, Румынии и Греции.
  • В 2017 году Украина направила закон об образовании Венецианской комиссии для экспертизы.
  • 11 декабря 2017 года Венецианская комиссия опубликовала решение о языковых положениях закона Украины "Об образовании".
  • Документ содержал ряд рекомендации для Украины, но одновременно - считал, что права венгроязычного меньшинства и других меньшинств стран-членов ЕС могут быть соблюдены без внесения изменений в 7 статью закона, то есть той, которой устанавливается язык обучения.

Украинская правда
Темы: МинобразованияКонституциясудобразованиеязык
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