КС признал конституционным закон об образовании

Конституционный суд во вторник признал конституционным закон "Об образовании".

Такую информацию "Украинской правде" подтвердил источник, близкий к рассмотрению вопроса.

Кроме того, о решении КС сообщила в Facebook министр образования Лилия Гриневич.

"Языковая статья закона Украины "Об образовании" признана конституционной", - написала Гриневич со ссылкой на "надежные источники, которым можно доверять".

В расписании работы суда указывается, что во вторник в закрытом режиме он рассматривал вопрос определения конституционности закона "Об образовании".

Обращение в КС об отмене закона подала еще в сентябре 2017 партия "Оппозиционный блок". Соответствующие документы в КС подал нардеп Александр Вилкул, а всего под обращением подписались 48 нардепов.

Особенно нардепов возмутила 7 статья закона "Об образовании", которая обязывала вести обучение на украинском языке.

Напомним: