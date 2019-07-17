Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко не піде у ДБР до виборів

Середа, 17 липня 2019, 08:55
Порошенко не піде у ДБР до виборів

Колишній президент і кандидат у народні депутати Петро Порошенко не прийде на допит до Державного бюро розслідувань до 21 липня включно.

Про це його захист повідомив ДБР 16 липня, написав адвокат Ігор Головань у блозі на "Українській правді".

У листі до бюро наголошується, що Порошенко не отримував виклику на допит у якості свідка (на 17 липня).

Але, в будь-якому разі, у зв’язку з парламентською кампанією до 21 липня він часто перебуває за межами Києва і "не має можливості прибути на допит, оскільки істотно зайнятий у діяльності, що пов’язана з виборами".

"Якщо слідчий вважає за необхідне викликати Петра Порошенка для проведення слідчих (процесуальних) дій, прошу призначити такі дії після 21.07.2019", – написав Головань до ДБР.

 
 

Раніше прес-служба партії "Європейська солідарність" повідомляла, що Порошенко буде в Києві з 22 липня.

16 липня партія повідомила, що 17 липня команда "Європейської Солідарності" на чолі з Петром Порошенком вирушає до Страсбургу для проведення "стратегічних переговорів із європейськими партнерами".

Нагадаємо:

  • Державне бюро розслідувань викликало Петра Порошенка на допит на 17 липня, 09:30. Відповідну повістку було оприлюднено 11 липня.
  • Порошенка кличуть до ДБР як свідка у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському" (№62019000000000713).
  • 15 липня директор ДБР Роман Труба заявив, що прихильники Порошенка увірвалися в будівлю бюро, щоб вплинути на цю справу.
  • Він також обурився, що в Державному бюро розслідувань стався витік інформації у справі, в якій фігурує Порошенко.

"Українська правда" в Threads

Теми: ПорошенкоДБР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
Усі новини...
Реклама: