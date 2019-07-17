Порошенко не піде у ДБР до виборів
Колишній президент і кандидат у народні депутати Петро Порошенко не прийде на допит до Державного бюро розслідувань до 21 липня включно.
Про це його захист повідомив ДБР 16 липня, написав адвокат Ігор Головань у блозі на "Українській правді".
У листі до бюро наголошується, що Порошенко не отримував виклику на допит у якості свідка (на 17 липня).
Але, в будь-якому разі, у зв’язку з парламентською кампанією до 21 липня він часто перебуває за межами Києва і "не має можливості прибути на допит, оскільки істотно зайнятий у діяльності, що пов’язана з виборами".
"Якщо слідчий вважає за необхідне викликати Петра Порошенка для проведення слідчих (процесуальних) дій, прошу призначити такі дії після 21.07.2019", – написав Головань до ДБР.
Раніше прес-служба партії "Європейська солідарність" повідомляла, що Порошенко буде в Києві з 22 липня.
16 липня партія повідомила, що 17 липня команда "Європейської Солідарності" на чолі з Петром Порошенком вирушає до Страсбургу для проведення "стратегічних переговорів із європейськими партнерами".
Нагадаємо:
- Державне бюро розслідувань викликало Петра Порошенка на допит на 17 липня, 09:30. Відповідну повістку було оприлюднено 11 липня.
- Порошенка кличуть до ДБР як свідка у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському" (№62019000000000713).
- 15 липня директор ДБР Роман Труба заявив, що прихильники Порошенка увірвалися в будівлю бюро, щоб вплинути на цю справу.
- Він також обурився, що в Державному бюро розслідувань стався витік інформації у справі, в якій фігурує Порошенко.
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