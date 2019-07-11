Опубліковано повістку виклику Порошенка на допит у ДБР
Четвер, 11 липня 2019, 19:24
Опубліковано копію повістки, якою Державне бюро розслідувань викликає на допит колишнього президента Петра Порошенка.
Копія документа надійшла в розпорядження "Української правди".
У повістці зазначається, що Порошенку 17 липня о 9:30 необхідно з’явитися до начальника третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Олега Корецького.
Мета виклику – участь у допиті в якості свідка у кримінальному провадженні №62019000000000713 щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".
Нагадаємо:
- Раніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань викликає на допит 17 липня п'ятого президента України Петра Порошенка.
- Колишній заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов написав у Telegram, що Порошенка викликали на допит на 9:30 наступної середи у справі "про відмивання злочинних доходів та легалізацію в офшорах акцій заводу "Кузня на Рибальському".
- ДБР розслідує 8 кримінальних проваджень, у яких фігурує ім'я п'ятого президента України Петра Порошенка.
- Андрій Портнов після повернення до України 19 травня анонсував "десятки заяв про злочинни Порошенка.
- 25 червня адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що захист екс-президента подав заяву про неправдиве повідомлення Портновим про злочини Порошенка.
- За словами адвоката, мета кампанії Потнова – дискредитація не лише Порошенка, а й усієї України.
- 26 червня у радника Порошенка й кандидата в депутати Юрія Бірюкова пройшли обшуки. Портнов заявив: "Це Вам, Петре Олексійовичу, від мене привіт. Ви крали бюджетні гроші і заробляли на постачання бронежилетів, з корисливих мотивів забезпечуючи українських солдатів неякісними засобами захисту".
- Стосовно Портнова українські правоохоронці розслідували кримінальне провадження за статтею "державна зрада". Генпрокуратура розшукувала Портнова за звинуваченням у причетності до масових вбивств активістів на Майдані у 2014 році.
- Прокуратура Криму перевіряла причетність Портнова до постанови Верховної Ради Криму під час початку окупації півострова.
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Українська правда