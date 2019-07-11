Опубліковано повістку виклику Порошенка на допит у ДБР

Опубліковано копію повістки, якою Державне бюро розслідувань викликає на допит колишнього президента Петра Порошенка.

Копія документа надійшла в розпорядження "Української правди".

У повістці зазначається, що Порошенку 17 липня о 9:30 необхідно з’явитися до начальника третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Олега Корецького.

Мета виклику – участь у допиті в якості свідка у кримінальному провадженні №62019000000000713 щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".

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