Симпатики Порошенка ввірвалися у ДБР: Труба відреагував

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Понеділок, 15 липня 2019, 16:34

Джерело: прес-служба ДБР, заява директора ДБР Романа Труби.

Діям прибічників партії колишнього президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" мають надати правову оцінку, адже вони ввірвалися в будівлю ДБР, щоб вплинути на справу щодо Порошенка.

Пряма мова: "Сьогодні під ДБР відбулася акція політичної сили, окремі учасники якої вийшли за межі правового поля:

  • увірвалися до приміщення правоохоронного органу, прикриваючись депутатським мандатом;
  • заблокували в’їзд та виїзд транспорту з ДБР;
  • зірвали проведення зустрічі з європейськими міжнародними партнерами стосовно розвитку та посилення ДБР;
  • вимагали від директора правоохоронного органу "термінових результатів розслідування", або взагалі його скасування.

Серед учасників акції – люди в балаклавах, які принесли у приміщення ДБР вогнегасники. Це – втручання в діяльність правоохоронного органу".  

 
фото: ДБР

Деталі: У кількох провадженнях ДБР фігурує Порошенко. Зокрема, у провадженні щодо перетину морського простору військовими кораблями України, в результаті чого 24 українці потрапили в російський полон.

Труба також відкидає звинувачення "ЄС" у тому, що ДБР виконує вказівки глави Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова. Він розцінює дії симпатиків Порошенка як політичний тиск.

 
фото: ДБР

Що було раніше: Зранку 15 липня партія "ЄС" повідомила, що під ДБР зібралися "військові запасу, добровольці, волонтери, громадські діячі та народні депутати" і вимагають відсторонити Трубу.

Кандидат у депутати від "ЄС" Юрій Бірюков розповсюдив інформацію нібито Труба не має претензій до якості бронежилетів, які надходили до українського війська з 2014 року по березень 2019 року. Також Брюков заявив, що Труба "підтвердив голослівність своїх заяв про невідповідну якість бронежилетів та нанесену матеріальну шкоду державі".

На відео, яке Бірюков опублікував у Facebook, Труба каже, що у ДБР є притензії до якості лише однієї партії бронежилетів у кількості 11 тисяч екземплярів. Цю партію бронежилетів ДБР вилучила.

Історія питання:

  • ДБР розслідує 8 кримінальних проваджень, у яких фігурує ім'я п'ятого президента України.
  • Андрій Портнов після повернення до України 19 травня анонсував "десятки заяв про злочини Порошенка.
  • На 17 липня Порошенка викликали на допит до ДБР.
  • В кінці червня ДБР провело 40 обшуків у посадовців Міністерства оборони у справі про закупівлю за завищеними цінами речей для Збройних сил України. Збитки для держави оцінили у 100 млн грн.
  • Було закуплено 20 тисяч бронежилетів поганої якості і намети, не придатні для проживання. Усього за завищеними цінами закупили 100 тисяч комплектів військової форми, при цьому за кожен вид одягу було сплачено близько 10 зайвих мільйонів.
  • Згідно з системою закупівель "Прозорро", на початку року Міноборони лише раз купувало бронежилети - у ТОВ "Наукове виробниче підприємство "ТЕМП-3000".

Українська правда

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Теми: Порошенко ДБР Труба


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