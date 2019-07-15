Хтось у ДБР злив інформацію у справі щодо Порошенка – Труба
У Державному бюро розслідувань стався витік інформації у справі, де фігурує п’ятий президент країни Петро Порошенко.
Про це йдеться в заяві директора ДБР Романа Труби, яку 15 липня опублікувала прес-служба відомства.
"Під час досудового розслідування відбувся витік інформації – це неприпустимо для будь-якого правоохоронного органу, а тим паче для новоствореного", - йдеться в повідомленні.
Труба додав, що за цим фактом у відомстві розпочали службову перевірку.
Очільник бюро не уточнив, про яке саме провадження щодо Порошенка йдеться. Водночас він написав, що прізвище президента Порошенка фігурує у провадженні щодо перетину морського простору військовими кораблями України, в результаті чого 24 українці потрапили в російський полон.
У заяві він також стверджує про політичний тиск зі сторони симпатиків Порошенка та його партії "Європейська солідарність", які 15 липня ввірвалися у відомство з вимогою відсторонити Трубу та закрити справу про закупівлю Міноборони неякісних бронежелетів.
Нагадаємо:
- ДБР розслідує 8 кримінальних проваджень, у яких фігурує ім'я п'ятого президента України.
- На 17 липня Порошенка викликали на допит до ДБР.
- Колишній глава Адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов після повернення до України 19 травня анонсував "десятки заяв про злочини Порошенка".
- У Порошенка вважають, що директор ДБР виконує вказівки Портнова і вимагають відставки Труби.
- В кінці червня ДБР провело 40 обшуків у посадовців Міністерства оборони у справі про закупівлю за завищеними цінами речей для Збройних сил України. Збитки для держави оцінили у 100 млн грн.
- Було закуплено 20 тисяч бронежилетів поганої якості і намети, не придатні для проживання. Усього за завищеними цінами закупили 100 тисяч комплектів військової форми, при цьому за кожен вид одягу було сплачено близько 10 зайвих мільйонів.
- Згідно з системою закупівель "Прозорро", на початку року Міноборони лише раз купувало бронежилети - у ТОВ "Наукове виробниче підприємство "ТЕМП-3000".
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