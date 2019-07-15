Хтось у ДБР злив інформацію у справі щодо Порошенка – Труба

У Державному бюро розслідувань стався витік інформації у справі, де фігурує п’ятий президент країни Петро Порошенко.

Про це йдеться в заяві директора ДБР Романа Труби, яку 15 липня опублікувала прес-служба відомства.

"Під час досудового розслідування відбувся витік інформації – це неприпустимо для будь-якого правоохоронного органу, а тим паче для новоствореного", - йдеться в повідомленні.

Труба додав, що за цим фактом у відомстві розпочали службову перевірку.

Очільник бюро не уточнив, про яке саме провадження щодо Порошенка йдеться. Водночас він написав, що прізвище президента Порошенка фігурує у провадженні щодо перетину морського простору військовими кораблями України, в результаті чого 24 українці потрапили в російський полон.

У заяві він також стверджує про політичний тиск зі сторони симпатиків Порошенка та його партії "Європейська солідарність", які 15 липня ввірвалися у відомство з вимогою відсторонити Трубу та закрити справу про закупівлю Міноборони неякісних бронежелетів.

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