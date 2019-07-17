Порошенко не пойдет в ГБР до выборов

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Среда, 17 июля 2019, 08:55

Бывший президент и кандидат в народные депутаты Петр Порошенко не придет на допрос в Государственное бюро расследований до 21 июля включительно.

Об этом его защита сообщила ГБР 15 июля, написал адвокат Игорь Головань в блоге на "Украинской правде".

В письме к бюро отмечается, что Порошенко не получал вызов на допрос в качестве свидетеля.

Но, в любом случае, в связи с парламентской кампанией до 21 июля он часто находится за пределами Киева и "не имеет возможности прибыть на допрос, поскольку существенно занят в деятельности, связанной с выборами".

"Если следователь считает необходимым вызвать Петра Порошенко для проведения следственных (процессуальных) действий, прошу назначить такие действия после 21.07.2019", – написал Головань в ГБР.

 
 

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Темы: Порошенко ГБР


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