У Порошенка кажуть, що його не викликали на допит

2969 переглядів
П'ятниця, 12 липня 2019, 18:37

Джерело: прес-служба "Європейської солідарності"

Колишній президент Петро Порошенко не отримував повісток від слідчих органів.

Пряма мова: "Станом на 12 липня не отримував жодних повісток від будь-яких слідчих органів. Єдиним джерелом інформації про існування такого документа є соратник Віктора Януковича Андрій Портнов, який за негласної згоди керівництва Офісу президента здійснює незаконне "кураторство" над Державним бюро розслідувань".

Деталі: На 17 липня у Порошенка запланований візит у Францію до Страсбурга. Цього дня Європейський парламент обиратиме керівництво Європейського Союзу.

У Києві Порошенко буде з 22 липня.

Що було раніше: У повістці ДБР, копію якої має УП, зазначалося, що Порошенку 17 липня о 9:30 необхідно з’явитися до начальника третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Олега Корецького.

Мета виклику – участь у допиті в якості свідка у кримінальному провадженні №62019000000000713 щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".

Історія питання:

  • Раніше стало відомо, що ДБР викликає Порошенка на допит 17 липня.
  • Колишній заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов написав у Telegram, що Порошенка викликали на допит на 9:30 наступної середи у справі "про відмивання злочинних доходів та легалізацію в офшорах акцій заводу "Кузня на Рибальському".
  • ДБР розслідує 8 кримінальних проваджень, у яких фігурує ім'я п'ятого президента України.
  • Андрій Портнов після повернення до України 19 травня анонсував "десятки заяв про злочини Порошенка.
  • 25 червня адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що захист екс-президента подав заяву про неправдиве повідомлення Портновим про злочини підзахисного.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Порошенко Європейська солідарність допит ДБР


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Порошенко відреагував на ініціативу Зеленського щодо його люстрації 12 липня 2019, 14:11
Опубліковано повістку виклику Порошенка на допит у ДБР 11 липня 2019, 19:24
За "Кузню на Рибальському" Порошенко отримав $235,8 млн 11 липня 2019, 17:02
Усі новини
Головні новини
ЦВК вперше опублікувала фото всіх мажоритарників
"Слуга народу" хоче провести засідання нової Ради вже у серпні
Націоналісти під будівлею СБУ вимагали посадити Медведчука
У Херсонщини з'явився новий керівник
Усі новини
поради

Ці 12 запитань не можна ставити нареченому чи нареченій перед весіллям

дослідження

Скільки часу на день можна "залипати" в соцмережах

Досвід

Три історії українських хендмейдерів