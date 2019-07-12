У Порошенка кажуть, що його не викликали на допит
Джерело: прес-служба "Європейської солідарності"
Колишній президент Петро Порошенко не отримував повісток від слідчих органів.
Пряма мова: "Станом на 12 липня не отримував жодних повісток від будь-яких слідчих органів. Єдиним джерелом інформації про існування такого документа є соратник Віктора Януковича Андрій Портнов, який за негласної згоди керівництва Офісу президента здійснює незаконне "кураторство" над Державним бюро розслідувань".
Деталі: На 17 липня у Порошенка запланований візит у Францію до Страсбурга. Цього дня Європейський парламент обиратиме керівництво Європейського Союзу.
У Києві Порошенко буде з 22 липня.
Що було раніше: У повістці ДБР, копію якої має УП, зазначалося, що Порошенку 17 липня о 9:30 необхідно з’явитися до начальника третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Олега Корецького.
Мета виклику – участь у допиті в якості свідка у кримінальному провадженні №62019000000000713 щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".
Історія питання:
- Раніше стало відомо, що ДБР викликає Порошенка на допит 17 липня.
- Колишній заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов написав у Telegram, що Порошенка викликали на допит на 9:30 наступної середи у справі "про відмивання злочинних доходів та легалізацію в офшорах акцій заводу "Кузня на Рибальському".
- ДБР розслідує 8 кримінальних проваджень, у яких фігурує ім'я п'ятого президента України.
- Андрій Портнов після повернення до України 19 травня анонсував "десятки заяв про злочини Порошенка.
- 25 червня адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що захист екс-президента подав заяву про неправдиве повідомлення Портновим про злочини підзахисного.